“15%→25%”一旦成爲現實，現代汽車和起亞汽車每年將蒸發4萬億韓元，醫藥品出口將也遭殃

美國總統特朗普27日在自己的社交平臺發文宣稱把對韓國的關稅率上調至25%後，韓國產業界陷入了混亂。去年12月正式宣佈下調對美關稅率後，大部分企業已經制定了以今年對美關稅率爲15%爲基準的經營計劃。實際上，如果追加適用10%的關稅率，企業將再次陷入調整韓國國內生產量等不確定性之中。財界中“政府應該儘快與美國進行追加談判，消除混亂”的呼聲越來越高。● 汽車有可能遭受直接打擊，“擔心追加負擔高達三四萬億韓元”對27日的“特朗普社交媒體發文”感到最驚訝的是現代汽車集團。現代汽車集團從去年4月徵收25%的相互關稅後，到12月關稅率下降到15%，在美國市場經歷了約7個月的苦戰。現代汽車和起亞在去年第三季度（7月-9月）公佈業績時曾表示，僅在直接受到25%關稅影響的第三季度，兩家公司合計追加了3萬億韓元的費用。投資業界認爲，如果汽車對美國的關稅率再次上升到25%，現代汽車的追加負擔將達到3萬億至4萬億韓元。達奧爾投資證券表示，如果關稅上調，兩家公司將承擔4.4萬億韓元的追加費用。NICE信用評價通過去年發行的《汽車產業展望》報告預測，如果現代汽車集團在15%的關稅率中適用25%的關稅率，將追加負擔3.1萬億韓元。投資業界共同預測，即使在美國市場最大限度地遏制價格，防止銷售額減少，營業利潤也會減少20%以上。現代汽車集團目前還沒有采取具體的應對措施。現代汽車集團會長鄭義宣和副會長張在勳爲了支援加拿大新一代潛水艇訂單事業，已經出國去了加拿大。現代汽車人士表示：“正在關注情況會如何發展。”● 藥品也沾火燃燒……“請尋找對策”隨着特朗普將汽車和醫藥品作爲上調關稅的產品，生物行業也亮起了紅燈。三星生物製劑和Celltrion等最近爲了減少關稅風險，收購了美國當地工廠，但生產量卻遠遠低於韓國。以三星生物製劑爲例，韓國工廠的生產規模爲78.4萬升，但美國工廠的生產規模僅爲6萬升。業界表示不滿說：“美國的投資是按照投資要求，關稅是按關稅來繳納。”目前，歐洲和日本的醫藥品關稅最多爲15%，因此，如果只對韓國徵收25%的關稅，韓國在價格方面將處於非常不利的地位。家電業界認爲，如果韓國的對美關稅率再上調10%，將不可避免地調整生產量，例如將供應網送往韓國以外。二次電池行業在北美地區擁有生產據點，雖然直接的關稅影響較小，但如果汽車對美出口減少，可能會同時受到打擊。經濟界擔心，如果實際關稅率上升，對韓國經濟本身的打擊不會小。資本市場研究院預測，如果去年美國對韓國進口商品適用25%的關稅，韓國的實際國內生產總值將下降約1%。美國花旗銀行也預測：“如果美國對韓國產汽車、半導體、零部件等徵收25%的關稅，韓國的實際國內生產總值將減少0.2%。”韓國企業一致認爲，需要儘快採取應對措施。財界人士表示：“在無法確認美國是否會提高實際關稅的情況下，夾雜着各種市場內的傳聞，混亂正在擴大。政府要迅速掌握事實，最大限度地減少不確定性。”李元週記者、崔智媛記者 takeoff@donga.com、jwchoi@donga.com