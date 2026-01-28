● 通過在線平台可按日租賃這台機器人是通過中國壹家機器人租賃專業平台租借的。在手機上登錄該公司應用程序，可以選擇機器狗、熊貓形態機器人、人形機器人等多種機型。輸入想要的日期和配送地址並支付後，最快兩天內即可送達。配送時隨行的專業技術人員會向客戶說明機器人操作方法，並在機器人工作時協助處理突發狀況。當天租借的産品是中國企業智元機器人的“靈犀X2”。除了揮手、握手、頭頂比心等基本動作外，還包含4個配合歌曲跳舞約1分鍾的預設舞蹈動作。基本操作通過操縱杆或手機應用程序完成。用戶不僅能觀賞機器人，更能親自操控嘗試各種動作，這是租賃機器人的壹大優點。簡單學習使用方法後，很快就能下達簡單的動作和指令。與機器人壹同乘坐電梯前往其他樓層、往返辦公室也並非難事。機器人搭載人工智能功能，可通過語音與人類交流。它自我介紹爲“矽基制造的新壹代AI明星”。對于“妳是男性還是女性？”的提問，它機智地回答：“我是機器人。”當詢問當前韓國總統是誰時，它准確回答：“是2025年6月就任的第21屆總統李在明。”當請求擁抱時，它會做出微笑的眼神動作並張開雙臂，讓人窺見伴侶機器人的可能性。租賃價格爲每天3599元人民幣（約75萬韓元）。若租賃30天，則每天費用降至1499元（約31萬韓元）。與機器人實際售價9.8萬元（約2000萬韓元）相比雖屬低價，但對個人租用而言仍是負擔較重的金額。機器狗型號相對便宜，爲每天399至499元（約8.3萬至10.4萬韓元）。● 春節前夕企業訂單激增總部位于上海的機器人專業租賃平台“擎天租”于去年12月底開始服務。該公司由機器人初創企業智元機器人和飛闊科技有限公司共同創立。此前雖也有個人或小型企業在壹般電子商務平台銷售或租賃機器人，但自建平台開展機器人租賃業務尚屬首次。公司首席營銷官（CMO）李可爲解釋了推出服務的原因：“從去年初開始，中國掀起了機器人熱潮，但實際親身體驗過的人並不多。”目前使用服務的主要客戶群體是企業。大多是爲了公司內部員工活動，或商場爲舉辦客戶活動而租借。特別是下個月春節前夕，訂單紛至踏來。因爲許多企業計劃在開工儀式或員工激勵活動中使用機器人。李首席營銷官表示：“平台開放後，平均每天收到100多份訂單”，“我們不僅單純出租機器人，還提供運用機器人的活動策劃方案。”在中國，線下門店也可租賃機器人。去年在廣東省深圳市開業的“6S機器人賣場”提供銷售到租賃的壹站式服務。6S是在汽車行業原有的銷售、零配件、服務、信息反饋等4S概念基礎上，增加了租賃和定制服務。據中國媒體報道，該賣場入駐了20多個機器人品牌，人形機器人租賃價格約爲8000元（約170萬韓元）。對于四足機器狗，還提供恐龍、小馬駒、獅子等形態的定制服務。● 中國人形機器人租賃市場規模今年有望達百億元去年中國人形機器人租賃市場規模約爲10億元（約2100億韓元）。專家預測今年將快速增長至至少100億元（約2.1萬億韓元）。江蘇商業銀行研究員武澤偉表示：“如果說初期的機器人市場處于‘引發好奇的展示’階段，那麽現在正快速向‘實質性服務’階段移動。”隨著去年中國機器人企業松延動力推出萬元級別的人形機器人“小布米（Bumi）”等，機器人價格正在下降。但與汽車不同，目前普通家庭直接購買機器人使用，其用途仍較有限，維護成本也較高。擎天租的李首席營銷官預測：“在3至5年後，機器人能夠承擔家務、育兒等工作之前，租賃市場將比購買市場增長更快。”根據中國工業和信息化部的數據，去年中國生産人形機器人整機的企業達140家，這些企業壹年推出的産品數量約330款。去年春節聯歡晚會上宇樹科技的“H1”展示集體舞蹈後，對人形機器人的關注度急劇上升。此外，通過機器人馬拉松、格鬥大賽、奧運會等各種活動，不斷展示了隨時間推移而發展的能力。工業和信息化部評價稱：“隨著人工智能技術的發展，人形機器人産業的增長速度也超出了預期。”● 摩根士丹利稱“中國人形機器人商業化迎來重要轉折點”據台灣《聯合報》報道，全球投資公司摩根士丹利在最近報告中指出：“今年將是中國人形機器人邁向商業化階段、構建産業生態的關鍵壹年。”該公司將今年中國人形機器人銷量預期從原先的1.4萬台上調至2.8萬台，翻了壹番。報告預測，隨著人形機器人的制造成本預計每年下降16%，機器人商業化和普及將加速。不過，也有觀點指出機器人的大規模生産和工業現場應用爲時尚早。瑞銀證券分析師王斐麗指出：“由于訓練數據不足等原因，人形機器人‘大腦’的開發仍是難題。”中國最大機器人制造商之壹的優必選公司就其最新工業人形機器人“Walker S2”表示：“在堆箱或質檢等特定任務上的生産率約爲人類的30%至50%，目標是到2028年提升至80%的水平。”金喆仲 tnf@donga.com