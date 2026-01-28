李在明：“必須糾正房地產扭曲行爲……不能因爲害怕抵抗而放手不管”

韓國總統李在明27日表示：“必須糾正韓國社會資源非正常集中在房地產上的配置扭曲。”李在明列舉日本“失去的30年”事例，主張“房地產泡沫論”，再次強調實行多住宅者轉讓稅重課制度等房地產市場正常化的意志。● “絕對不能放任不公正和不正常”李在明當天在青瓦臺召開的國務會議上表示：“非建設性房地產的過度膨脹必然會助長泡沫。絕對不能因爲害怕眼前的痛苦和抵抗而放任不公正和不正常。”李在明表示，“必須控制追求不正當利益的錯誤期待”，再次強調今年5月9日廢除多住宅者轉讓稅重課的方針。李在明表示：“對多住宅擁有者的轉讓稅重課去年曾表示只延長1年，預計5月9日結束。就像重新徵收房地產轉讓稅一樣，還有人對政策進行攻擊。不能被不正當的攻擊所左右。”李在明列舉日本的事例並表示：“應該把因沒能很好地控制房地產泡沫而經歷失去的30年而遭受混亂的鄰國的慘痛事例作爲反面教材。應該以堅定的意志爲基礎，推進實效性的政策。”李在明還強調政策的一貫性。李在明表示：“一旦確定政策方向，就不要被捲入小風小浪，不要時悲時喜，要堅定不移地確保政策穩定性。一定要遏制追求不正當利益的錯誤期待。”他還說：“既然社會決定朝着某個方向發展，就應該按計劃進行。一提到（法律）到期失效，就有人抵抗、質疑，這已經變成日常。力氣大就改掉，沒力氣就照舊執行，絕對不能那樣做。”李在明還表示：“必須同時推進市場所希望的積極對策。”政府計劃近期內出臺以首爾地區爲中心的房地產供應對策。對於上述發言的背景，青瓦臺人士表示：“總統週末就房地產問題在社交平臺上發表信息後，以保守社區爲中心出現了反對房地產稅制的動向。有必要通過總統親自發聲來強調房地產正常化的意志，並壓制這種情況。”● “經濟狀況改善……加快生產性金融轉變的步伐”李在明還就經濟狀況表示：“正在逐漸改善。包括韓國綜合股指（Kospi）、科創板股指（Kosdaq）在內的資本市場和股票市場似乎也走上了正常化的道路。長期被忽視的資本市場正在成爲國民資產增殖的堅實基礎。”他還表示：“應迅速改善阻礙資本市場正常化的各種不合理制度，進一步加速向生產性金融的轉變。希望政府致力於強化大企業和中小企業相生成長基礎、激活風險創業等制度性生態系統的構建。”對於金融監督院特別司法警察在得到檢察官批准後開始調查的限制，李在明公開表示：“這似乎不合理。”李在明表示：“如果不讓金融監督院特別司法警察進行（調查）怎麼辦？如果向檢察官報告後檢察官說‘調查吧’，就可以做嗎。像金融監督院這樣受權執行公務的準公務機關在調查違反法律行爲、糾正非法行爲時，非要檢察官批准，這不奇怪嗎？”不過，法務部長鄭成浩對此表示擔憂：“給予調查權最終只能伴隨產生強制調查，金融監督院已經擁有了無需拘捕令的賬戶追蹤權等很多權限。金融監督院開始調查時，如果被外界所知，對資本市場的影響也會很大。”尹多彬記者 empty@donga.com