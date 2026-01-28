韓國國會也遭特朗普關稅打擊，不要給貿易施壓提供藉口



美國總統特朗普27日對韓國表示，“汽車、木材、醫藥品的關稅和其他所有對等關稅將上調至25%。”意思是說，將單方面提高通過去年韓美首腦達成的關稅協議降至15%的關稅。特朗普稱“韓國立法部門（議會）沒有將貿易協議立法化”，對韓國國會立法程序遲延提出質疑。



特朗普提出不滿的對美投資特別法，是韓國履行與美國談判中以降低關稅爲代價提出的3500億美元對美投資的制度性措施。該法案是去年11月提出的。美國也相應地將韓國產汽車等的關稅追溯下調至15%。目前法案還停留在國會。



韓美關稅協議中有在該法案提出時追溯下調關稅的規定。但立法何時爲止則沒有時限。據悉，此前美方也沒有就立法程序遲延提出過實務抗議。儘管如此，特朗普突然通過自己的社交媒體單方面通報提高關稅。



特朗普沒有透露上調關稅的時間。如果美國再次提高汽車關稅，現代汽車和起亞汽車預計每年將承擔8萬億韓元左右的追加費用。汽車出口萎縮可能會給經濟復甦潑冷水。特朗普政府甚至威脅對韓國最大出口產品半導體的追加關稅。最壞的情況是，半導體和汽車等韓國出口前兩位的產品都將面臨來自美國的關稅上調炸彈。政府和國會應該竭盡全力防止關稅危險成爲現實。



執政黨就對美投資特別法立法程序解釋說：“去年12月通過租稅審議，今年1月通過人事聽證會，沒有時間審議。經過深思熟慮期後，當然會進行審議。”在匯率不穩定的情況下，韓美兩國有必要就對美投資履行時間等問題進行協商。但是，既然首腦間在大框架下達成了關稅協議，如果韓國國會讓人覺得似乎是在拖延時間，就會給美國追加報復提供藉口。



據悉，韓國政府事先沒有接到特朗普宣佈上調對等關稅的正式通知。有必要分析關稅協議達成後在後續程序管理和掌握華盛頓動向方面是否存在疏忽。如果朝野就立法延遲問題展開責任攻防戰，國論就會分裂，協商能力也會減弱。特朗普將於11月舉行中期選舉。政府和國會不應該給美國提供不必要的貿易施壓藉口。

