“欲通過未嘗試角色演繹成爲不令觀衆厭倦的演員”

“因爲去過的國家實在很多，且有許多拍攝時的有趣回憶，感覺就像翻看暑假、寒假日記壹樣。”23日在首爾鍾路區壹家咖啡廳見到的演員高允貞（30歲）將16日公開的奈飛系列劇《愛情怎麽翻譯？》形容爲“如同禮物壹般的作品”。該作品講述了多語種翻譯專家周浩鎮（金宣虎飾）負責全球頂級明星車茂熙（高允貞飾）的翻譯工作後，發生的壹系列無法預測的浪漫喜劇故事。該劇在韓國、日本、加拿大、意大利等地進行了長達8個月的拍攝，加之這是高允貞首次挑戰浪漫喜劇，因而聚集了大量話題。高允貞選擇這部作品的最大理由，據說在于“翻譯家與頂級明星相遇”的設定。她解釋稱，這與自己演員的職業相關，同時非現實的狀況也很有趣。平時就傾向于深度沈浸于作品世界觀中的她表示：“拍攝完洪氏姊妹編劇的作品後，感覺像是進入了童話世界又出來”，“沈迷到感覺自己的現實生活枯燥無味的程度，所以拍攝結束後空虛感很強。”“我每年夏天都會看《咖啡王子壹號店》。天氣熱起來就會想起這部電視劇。可以說是我的人生作品了。同樣地，也希望《愛情怎麽翻譯？》能成爲某些人在涼風吹起時會想起的作品。就像我每到夏天就會想起孔劉、尹恩惠前輩壹樣。不過，自己存在于某人的人生作品中，還是有點不太真實呢。哈哈。”異國拍攝地和兩位主演令人心動的場面正在被熱議，但對高允貞而言，挑戰“壹人分飾兩角”的表演並非易事。她飾演了車茂熙以及車茂熙幻想中的存在“都拉美”，她表示拿到劇本時最初非常慌張。但她說：“因爲不是會對新變化感到不適的性格，所以開始感到興奮”，“‘這是我從未嘗試過的角色呢？’這樣想著，更加有趣地投入了進去。”這種挑戰傾向也體現在她的作品履曆中。自2019年出道以來，她通過《甜蜜家園》（2020年）、《法學院》（2021年）、《還魂》（2022年）、《超異能族》（2023年）、《照明商店》（2024年）、《總有壹天機智的住院醫生生活》（2025年）等跨越多種類型劇，持續進行著表演。她選擇作品的最優先標准也是“與之前作品不同的角色”。“我不太清楚自己在觀衆心中是怎樣的形象，但我想展現多樣的面貌。李炳憲、全度研、廉晶雅等我所尊敬的前輩們都有壹個共同點。每年看他們的作品都不會膩。看似相似的角色卻又截然不同。我也懷著希望成爲不令觀衆厭倦的演員的想法，所以會傾向于選擇至今未嘗試過的角色，哪怕是職業類型不同的角色。”她的下壹部作品是執筆《我的大叔》的朴海英編劇的新作《所有人都在與自己的無價值感戰鬥》。該劇講述了在出色的朋友之間，唯獨自己不如意，因嫉妒和猜忌痛苦不堪，最終發瘋的人尋找內心和平的故事。高允貞表示：“如果說《愛情怎麽翻譯？》是童話般的故事，那麽《所有人都在與自己的無價值感戰鬥》則是聚集在灰色水泥中閃爍的人們的黑色喜劇情景劇”，“每次拍攝都因劇本而感動。”金泰彥記者 beborn@donga.com