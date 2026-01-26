依靠人工智能商用化先導，中國宣佈席捲未來市場



中國將從今年開始實施“十五五（2026-2030年）規劃”。規劃將在今年3月舉行的兩會上最終得到批准，但從年初開始便忙於營造氛圍。中國共產黨機關報《人民日報》不斷刊登中國國家主席習近平關於“十五五”規劃的講話和國內外學者的採訪。中國主要領導層人士在各種經濟、外交、文化活動中一有機會就強調對此規劃的期待和決心。在中國，五年規劃被視爲治國理政的指南，也是衡量中國中長期發展方向的重要解說書。



“十五五”規劃草案在去年10月舉行的中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）上首次公開。最受關注的內容是意味着從數量增長轉向質量增長的“高質量發展”和科學技術的“自立自強”。草案報告中最先出現的內容也是這一部分。特別是中國作爲高質量發展的核心增長引擎，重點強調了人工智能。



中國在2021年開始的“十四五（2021-2025年）規劃”中，在7個主要科學技術領域中，第一個選定了人工智能。這是人工智能首次出現在中國五年規劃的主要目標上。當然，當時對中國的人工智能和機器人產業感興趣的人並不多。不過，在兩會工作報告中，這一安排被着重提及。另外，親自發表相關內容的中國國務院總理李克強表示：“將在10年內以磨一劍的心情前進。”



李克強的堅決意志並非空話。在特朗普執政第一期期間，在美中貿易戰爭和新冠疫情的衝擊下，中國實現了“研發費用年均增加7%以上”的目標。結果，以去年爲基準，中國國內的人工智能企業數超過了6000家。生產人形機器人成品的企業也有140多家。



去年年初以低成本、高性能的人工智能模型震驚全世界的中國人工智能創業企業“深度求索”（Deepseek）並不是某一天突然出現的。



韓國也在2020年推進旨在加強大數據、人工智能和第五代移動通信領域的力量的“韓國版新政”，但是從一開始，相比技術革新，相對而言更集中於創造工作崗位。另外，由於政權交替等原因，政策的推進動力難以得到維持。在瑞士洛桑國際管理髮展學院去年發表的“全球數字競爭力排名”中，中國排在第12位，首次超過韓國（第15位）。特別是在包括人工智能相關專利、教育、研究領域的機器人利用率等在內的“科學集中度”上，中國位居世界第一。



中國在人工智能和機器人領域已經超越現有的開發和研究階段，將焦點放在商用化上。“十四五”規劃強調“技術突破”，而“十五五”規劃中經常出現“工業應用”“工程化”等表述。中國今後將應用人工智能技術，在智能製造、生物、物流等產業領域加速革新，席捲世界市場。



在這種情況下，對人工智能的大規模投資相對較晚、成果也令人遺憾的韓國只能感到緊張。韓國和中國在經濟產業上很密切，地理上也很近。如果現在還不能確保正常的人工智能競爭力，韓國經歷第二個、第三個“深度求索時刻”的衝擊將比其他國家更大。

