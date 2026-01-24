李惠薰稱“不是非法認購”……執政黨內部也認爲“明顯違法”

政府企劃預算處長候選人李惠薰23日在國會人事聽證會上就首爾瑞草區One Pentas公寓非法認購疑惑表示：“當時長子夫婦的關係破裂，沒法一起生活。”她否認把已舉行婚禮的長子登記爲撫養家屬並認購中籤的所謂“僞裝未婚”的批評，但有人指出，此次聽證會李惠薰沒有提交證明長子一起生活的資料等，只是加重了疑惑。李惠薰在當天的聽證會上就不正當認購疑惑表示：“2023年12月長子舉行婚禮，在首爾市龍山區準備了新婚房，但婚禮後立即出現了問題。長子當時只能和我們在一起。”她的意思是，兒子舉行婚禮後，因與兒媳關係惡化，只能和母親生活在一起。李惠薰涉嫌將結婚的長子申報爲撫養家屬，誇大預約加分項，2024年7月中籤購得公寓。據悉，該公寓售價爲36億韓元左右，目前市價爲80多億韓元。對於現在長子夫婦的關係是否重新恢復的提問，李惠薰答道：“真的所有人都付出了很多努力。當時判斷已經感情破裂了。”不過，在野黨議員們要求提交證明長子實際居住的交通卡使用明細、卡使用明細等，她答道：“沒有資料。”對於長子2010年考入延世大學一事，李惠薰主張，“可能是社會貢獻者特招中作爲國威宣揚者入學的”。她的意思是，因爲公公、前內務部長金臺鎬獲得過青條勤政勳章，兒子被認定爲國威宣揚者。國民力量黨議員崔恩錫表示，“獲得勳章可以看作是宣揚國威嗎?”他提出了靠李惠薰的丈夫、時任延世大學教務副處長的“拼爹”疑惑。李惠薰表示：“因爲被提出各種疑惑，本來期待的統合未能實現，輿論反而把焦點集中在我個人疑惑上，這本身就給總統和國民主權政府帶來了麻煩。即使只有我一個人捱罵、被砸石頭，也必須打破這一屏障。”但執政黨內部也出現了很多批評。共同民主黨議員陳聲準就不正當認購疑惑指出，“這是明顯的非法行爲”；鄭日永議員則表示，“不要當部長，去別的地方，在其他場合說吧”，事實上敦促她主動辭任候選人。李志雲記者 easy@donga.com