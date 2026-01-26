“韓國對遏制朝鮮負有首要責任”……美國鞏固的核保護傘是關鍵



美國特朗普政府23日公開的新國防戰略報告表示：“韓國有能力對遏制朝鮮負首要責任。”報告同時表示，美國爲此提供的援助“重要但有限”。報告提出，首要課題是防禦美國本土，其次是在印度太平洋地區遏制中國。這表明，將同盟的安全負擔和責任移交給同盟國、美國只集中於與本國利益直接相關的事情的軍事安全戰略的具體輪廓已浮出水面。



這預示着73年來一直以對朝防禦爲核心的駐韓美軍體制將轉向牽制中國方向的大轉變。實際上，國防戰略報告表示，韓美的這種責任分擔變化符合“美國想要重新調整美軍在韓半島態勢的利益”。報告進一步表示，將沿着美國對中國的封鎖線“第一島鏈”構築強有力的中國防線。“第一島鏈”內的美軍只有駐韓美軍。這不能不說是要將駐韓美軍轉變爲針對中國的軍事戰略核心軸的信號彈。



隨着美中霸權競爭、地緣政治安保環境的變化，調整韓美同盟作用和範圍的同盟現代化成爲不可避免的趨勢。但是，駐韓美軍的重新部署不應發展到韓國承擔捲入不希望發生的紛爭的危險的地步。對於韓半島成爲中國潛在攻擊目標等可能損害韓國國家利益的問題，美國絕不能在沒有進行緊密協商的情況下單方面作出決定。



駐韓美軍的重新部署也不能導致對朝遏制力的減弱。即使不是美國的要求，面對朝鮮的軍事威脅，韓國也需要提高自強能力。但是，僅憑韓國的常規武器難以對朝鮮核武器具備抑制力。這就是必須以美國對韓國進行鞏固的延伸遏制，即提供覈保護傘的明確承諾爲前提的理由。



但是，此次國防戰略報告中沒有提及覈保護傘。這與四年前在國防戰略報告中強調阻止朝鮮使用核武器的延伸威懾相反。上個月召開的韓美延伸威懾協議體核磋商小組聯合聲明中根本沒有出現朝鮮一詞。無論美國的安保戰略如何變化，對韓國來說，實際威脅是朝鮮的事實始終沒有改變。必須堅持不懈地說服，只有以阻止朝鮮挑釁的堅定遏制力爲後盾，才能使朝鮮走上對話之路。

