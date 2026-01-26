美國新國防戰略報告：“韓國擁有負責遏制朝鮮首要責任的能力”

美國特朗普政府在當地時間23日公佈的新國防戰略報告中就韓國表示：“在重要但有限的美國支援下，有能力承擔遏制朝鮮的首要責任。”報告還對包括韓國在內的同盟表示：“必須承擔共同防衛的公正份額。”有分析認爲，事實上，美國將集中牽制中國，希望韓國負責朝鮮的威脅，可能是爲了配合這一方向的設定，暗示今後駐韓美軍的規模和作用將有所調整。國防戰略報告是美國白宮發表的最高對外戰略方針“國家安全戰略”的下級文件，由美國戰爭部（國防部）制定。此外，報告也被認爲是美軍運用的“設計圖”。國家安全戰略和國防戰略報告通常在總統任期（4年）中只發表一次。新的國家安全戰略於去年12月4日公佈。此次國防戰略報告把韓國指定爲對朝鮮遏制負有首要責任的國家，並強調：“韓國在面臨朝鮮的直接、明確的威脅的情況下，也有這樣做的意志。”報告提到，強大的軍事力量、高水平的國防費支出、堅實的防衛產業、義務徵兵制等是韓國的優勢。分析認爲，這是在要求韓國進一步壯大常規軍事力量，主動對抗朝鮮的威脅，並共同參與牽制中國。美國則將通過加強本土防禦、在印度太平洋地區加強防空力量等，致力於遏制中國的崛起。國防戰略報告針對朝鮮評價說：“對韓國和日本構成了直接的軍事威脅。朝鮮導彈戰鬥力不僅具有常規武器本身，還搭載了核武器或其他大規模殺傷性武器，具備打擊韓日目標的能力。”報告還就朝鮮核戰鬥力指出：“這是對美國本土的明確而存在的危險。”但是，此次國防戰略報告和去年的新國家安全戰略一樣，沒有提到“朝鮮無核化”。國防戰略報告還強調美國總統特朗普一直強調的加強在包括美洲大陸、歐洲、非洲西部地區在內的西半球的影響力。他表示，將通過此舉提高本土防禦水平，保障美國對於格陵蘭島、美洲灣（墨西哥灣）、巴拿馬運河的軍事和商業接近性。申晋宇 niceshin@donga.com