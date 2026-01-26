李在明：“世界排名第五的軍事力量，不可能保護不了自己”

韓國總統李在明（照片）24日強調：“國防開支相當於朝鮮（國內生產總值）的1.4倍，擁有世界第五大軍事力量的大韓民國，不可能自行保護不了。在不穩定的國際形勢下，自主國防是基本中的基本。”美國特朗普政府公佈包括強調韓國在遏制朝鮮方面發揮更主導作用內容的新國防戰略報告後，李在明立即在推特上發文，作出了上述表示。李在明還表示：“在不穩定的國際形勢下，自主國防是基本中的基本。堅定的自主國防和韓半島和平可以實現持續的經濟增長。”美國政府把朝鮮放在國防戰略後位、把重點放在牽制中國上的新國防戰略被公開後，有人擔心裁減駐韓美軍和應對朝鮮的態勢會出現空白，李在明的表態對此予以否認。分析認爲，這是一表態意在強調，美國的新國防戰略與韓國政府強調在任期內移交戰時作戰指揮權的基調相吻合。韓美在去年11月發表的安保磋商會議聯合聲明中也曾明確指出，將在今年完成戰時作戰指揮權移交的三階段驗證過程中的第二階段——完全運用能力驗證。完全運用能力驗證結束後，韓美軍隊統帥即兩國總統將決定移交作戰權的具體年度“X年”，並在移交目標年度1年或2年前進行最終第三階段的完全任務執行能力的驗證。韓國軍方有人分析稱，美國政府已在最高層國防戰略文件中明確要求韓國加強自身防衛，因此，在完全運用能力驗證結束後，韓美兩國將立即確定移交目標年度，然後在明年或後年的上、下半年韓美聯合軍演中實施完全任務執行能力的驗證，然後再移交作戰指揮權。在這種情況下，被稱爲特朗普總統國防策士、一直強調同盟國安保負擔和自身防衛責任的美國國防部政策副部長埃爾布里奇·科爾比25日對韓國進行了爲期三天兩夜的訪問。有分析認爲，韓美事實上對移交作戰權有着同樣的想法，因此移交作戰權的時間有可能比李在明結束總統任期的2030年還要早。韓國政府一名官員表示：“即使韓國軍隊不具備可以移交作戰權的對朝監視及打擊裝備等能力，如果美方明確表示‘在韓國軍隊具備全部能力之前提供補充能力’，最快在兩年內移交作戰權也不是不可能的。”孫孝珠 hjson@donga.com