格陵蘭島企業：“特朗普揚言合併後，格陵蘭島受到越來越多的關注”……丹麥政府警告：“提防盲目投資”

在美國總統特朗普的支持者眼中，格陵蘭島最近成了“第二個阿拉斯加”。這是因爲，雖然格陵蘭島遠離美國本土，而且土地已經封凍，但資源非常豐富。特別是隨着溫室效應，冰層厚度比過去變薄，資源開採也變得更加容易。格陵蘭島的釹、鏑等稀土類，鎳、鋰、鈦等戰略性礦物，天然氣和原油等都很豐富。1867年，美國以720萬美元（約104.4億韓元）從沙俄購得原油和礦物豐富的阿拉斯加。目前價值已經增長到了無法換算的程度。格陵蘭島代表性綜合資源開發企業盧米納設有從礦山勘探到開採、加工、原料供應等事業部門。特別是開採含有鋁的礦物“鹵素礦”，在玻璃、油漆等原料供應方面具有競爭力。格陵蘭島的岩石具有與月球上石頭相似的特性，該企業開採的岩石被美國航空航天局用作檢驗宇航服等尖端材料性能的測試材料。據分析，如果按照特朗普的願望，美國獲得格陵蘭島礦物開採權，很有可能對盧米納等資源相關企業進行大規模投資或收購合併。但是，隨着美國和歐洲主要國家之間圍繞格陵蘭島的矛盾不斷擴大，全世界產業界的關注日益突出，格陵蘭資源業界的擔心不亞於期待。盧米納宣傳負責人拉爾斯表示：“雖然關心增加是事實，但最近還沒有發展到大規模投資的事業。簽訂追加訂單合同也是少數。”丹麥政府和格陵蘭自治政府最近也向格陵蘭島資源業界傳達了注意過度投資和開展事業等信息。拉爾斯還強烈表示，不會被外部的過度關注所左右。他說：“雖然關心有幫助，但有時過度關心也會引起混亂。總是要有體系、慎重地推進事業。”還有人指出，美國似乎認爲進軍格陵蘭島過於簡單。盧米納負責人格赫格表示：“美國可以以資金實力爲基礎，更快地推進事業，但是資源開採是非常困難的領域。據推測，有些礦物可以開採30年，但從開始事業到實際開採可能需要約10年的時間。”李世炯記者 230@donga.com