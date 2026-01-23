“沒給諾貝爾獎所以索要格陵蘭島? 特朗普的這種話，怎麼能相信呢？”

“因爲沒給諾貝爾獎所以就想擁有格陵蘭島，怎麼能相信特朗普說的這種話呢？除了他卸任之外，沒有其他答案。”這是當地時間21日記者在丹麥格陵蘭島最大城市努克的一家食品店見到的因紐特原住民阿莫森的話。他還直言，一直強調吞併格陵蘭島意願的美國總統特朗普“總是想一出是一出、而且一團糟”。特朗普當天撤回了對反對吞併格陵蘭島並決定派兵的歐洲8國徵收關稅的計劃，並表示不會使用武力吞併格陵蘭島。但是，格陵蘭島居民之間瀰漫着“特朗普不可信”“與特朗普的談判很難順利進行”的氛圍。其他居民也強烈認爲，在特朗普完全放棄吞併意願或他卸任之前，絕對不會放鬆警惕。船員法比卜反問道：“特朗普反覆無常，格陵蘭島明天可能會突然落下炸彈。委內瑞拉總統馬杜羅不就是那樣遭殃了?”當地民衆仍然擔心會發生突然的武力衝突。格陵蘭島自治政府最近勸告居民“爲以防萬一，準備5天的糧食”。此後，努克各大商店紛紛搶購水、牛奶、麥片等基本食品。毯子等爲斷電時預備的物品也很受歡迎。有些商店的雞蛋脫銷了。阿莫森也表示：“如果因戰爭停電，冰箱可能無法使用，所以買了冷凍的魚和肉。”當地廣播一直在播放“準備緊急物品”的內容。也有市民爲了應對戰爭爆發，提前準備了緊急逃生用揹包。住在努克附近的瑪麗娜說：“這個揹包裏裝了睡袋、急救藥、毛毯、蛋白質餅乾等。”她說：“剛開始以爲特朗普的話是在開玩笑，但現在我認爲隨時都有可能發生戰爭，所以準備了緊急揹包。如果現狀持續下去，可能會離開格陵蘭島。”因紐特人部分原住民涌向出售以傳統方式捕獵的野生動物肉的海岸商店。這裏出售海豹、海狗、鯨魚、海鷗等野生動物的肉。這些肉是最近因搶購而不足的魚、牛肉、雞肉等的替代品。過去，原住民以晾乾、冷凍、儲存這些肉來度過嚴寒的冬天。原住民埃爾瑪說：“大海是格陵蘭人的‘天然冰箱’。即使特朗普來襲，我們也不想改變生活方式。”他還說：“海豹肉等傳統糧食作爲緊急用糧食非常有用，也具有體現我們的認同感和抵抗意志的意義。”據丹麥國營DR電視臺報道，丹麥軍隊從19日起增加格陵蘭島內的戰鬥兵力。實際上，在努克港附近可以看到丹麥海軍艦艇經常在努克附近海岸巡邏，以防萬一發生軍事衝突。法比布說：“在努克港，丹麥軍隊和北約軍隊等歐洲軍人也陸續映入眼簾。”柳根亨 noel@donga.com