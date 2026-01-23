“波士頓動力市值預計超100萬億韓元”

得益于“阿特拉斯（Atlas）”效應，現代汽車集團旗下機器人子公司波士頓動力的預期企業價值持續看漲。在被稱爲全球最大信息技術（IT）與家電展覽會的“CES 2026”上展示先進技術後，證券公司紛紛上調了對波士頓動力的企業價值評估。22日，KB證券預計波士頓動力的企業價值將達到128萬億韓元。分析認爲，未來10年，經合組織（OECD）與中國的勞動適齡人口將減少超過1億人，而用于替代的人形機器人市場規模到2035年將達到960萬台。KB證券分析師姜成鎮（音）補充道：“其中，波士頓動力的‘阿特拉斯’將占據整體的15.6%，即150萬台。”韓華投資證券也預測，若波士頓動力上市，其規模將達到146萬億韓元。考慮到現代汽車集團的市值僅爲特斯拉的35.5%，此估值是根據特斯拉的人形機器人業務價值2800億美元（約合397萬億韓元）的35.5%推算得出。多奧投資證券也預測：“到2030年阿特拉斯開始大規模生産時，波士頓動力的企業價值將達到100萬億韓元。”即使與競爭對手相比，這壹估值也屬較高水平。美國“Figure AI”的企業價值約爲56萬億韓元，中國UBITEC或宇樹科技的企業價值則在12萬億韓元左右。分析認爲，波士頓動力的評價與企業價值在短期內急劇上升，是因爲其量産計劃通過本屆CES展會具體化。此外，關節、手指等部件針對生産現場投入的優化設計，以及通過現代摩比斯、現代格羅唯視等零部件及物流子公司易于擴大協同效應等因素，也成爲提升公司評價的杠杆。隨著波士頓動力的企業價值持續獲得高度評價，預計現代汽車集團的循環出資問題化解及鄭義宣會長加強控制結構的進程也將迎來積極信號。因爲波士頓動力獲得的價值認可越高，持有其約22%股份的鄭會長的“資金能力”就越強。現代汽車集團尚未解決循環出資結構問題。雖然從現代摩比斯→現代汽車→起亞→現代摩比斯的集團控制結構核心在于現代摩比斯，但鄭會長持有的現代摩比斯股份僅爲0.3%，即使加上鄭夢九名譽會長的股份，也僅約爲7.7%。業界認爲，若現代汽車集團切斷循環出資鏈條，將集團子公司垂直系列化，鄭會長可能會收購起亞、現代鋼鐵、格羅唯視等公司持有的現代摩比斯股份。而這壹收購資金可能來自波士頓動力的上市。李沅柱 takeoff@donga.com