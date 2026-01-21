韓日AI初創企業稱：“美中主導的市場，韓日應攜手引領AI轉型”

“如果服裝企業的社長向員工提出‘今年女性緊身褲的銷售增長勢頭迅猛，該如何應對？’這樣的問題。在過去，企業內部可能會進行數十次溝通。但在AI轉型時代，則無需如此。”20日上午，日本東京都東京創新基地。韓國生成式AI初創企業“Wrtn Technologies”的日本法人“Wrtn Japan”的代表松田亮平表示：“現在，已經無法追趕通過AI實現業務革新的企業了。”隨著意味著人工智能大轉型的“AI轉型”成爲所有企業的當務之急，當天在東京創新基地，韓日AI初創企業齊聚壹堂。繼13日韓日首腦會談舉行之後，民間也搭建了討論兩國AI轉型合作的平台。當天，初創企業相關人士壹致表示：“在以美國和中國爲中心的生成式AI市場中，韓國和日本應該攜手合作。”韓日AI初創企業聚會“AI轉型的未來由此開始”由韓國中小風險企業部贊助，生成式AI初創企業協會、中小風險企業振興公團東京辦事處以及日本風險投資公司Z Venture Capital（ZVC）共同主辦。當天活動聚集了備受業界關注的韓國和日本共8家AI初創企業。韓國方面有生成式AI領域的Wrtn Technologies，以及Sionic AI、SnapTag、Coxwave、Friendli AI參與；日本方面則有提供AI全球信用評估平台的Dwilar，以及Findy、QueryPie AI參與。在此次活動中，兩國初創企業提出了利用AI轉型解決共同面臨問題（如“老齡化”等）的可能性。擔任生成式AI初創企業協會會長的Wrtn Technologies代表李世榮強調：“美國和中國所擁有的市場規模和資本規模非常龐大”，“韓國和日本的市場合爲壹體，將能夠引領AI轉型的創新。”各方還尋求通過共享各自擁有的技術來探索合作機會。Wrtn Japan的代表松田演示了“代理間交易（A2A）”。能夠直接理解業務人員提問意圖的“母代理”會自動將待執行的工作分配給各代理，負責財務、會計的“財務代理”接收指令並處理工作。面向外國人的日本AI信用評估初創企業Dwilar則介紹了其已在全球62個國家及地區廣泛引入信用卡公司和租賃擔保公司等各種金融相關企業的自家服務與技術。也有意見認爲，規模較小的初創企業恰恰是快速實現AI轉型所必需的。李代表表示：“當大企業和政府考慮AI轉型時，能夠提出最實質性解決方案的正是擁有這些經驗的初創企業”，“因爲對于初創企業而言，AI轉型是生存的必備課題，所以在韓國和日本，存在著比任何人都更快、更深入內化了這壹點的初創企業。”ZVC代表黃仁俊也表示：“將以韓國和日本初創企業積累的數據爲基礎，支持向AI轉型的創新動向。”全慧珍記者 sunrise@donga.com