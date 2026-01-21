“廢除‘派無人機去平壤’的無人機司令部……爲應對戰時作戰指揮權的移交，將創建聯合作戰司令部”

如果韓國國防部接受民官軍聯合特別諮詢委員會未來戰略分科委員會20日公佈的建議案，無人機作戰司令部將在創立2年後進入解體程序。建議案中還包括爲應對戰時作戰指揮權的移交而創建“聯合作戰司令部”的方案。有分析認爲，爲了在現政府任期內移交作戰指揮權，軍隊指揮結構調整將正式開始。● “向平壤派無人機”進行滲透，無人機司令部即將被廢分科委員會當天表示：“考慮到與各軍職能重複導致效率低下等問題，建議（國防部）廢除（無人機司令部）組織，統一推進無人機戰鬥發展方案。”無人機司令部在尹錫悅政府時期的2023年9月爲應對朝鮮的無人機威脅而創立。該部隊不僅負責防禦侵犯韓國領空的朝鮮無人機，還負責利用無人機戰鬥力對朝鮮進行監視偵察和精密打擊等進攻性任務。但分科委員會認爲，在各軍發展無人機相關作戰概念並提出需求的情況下，沒有必要保留無人機司令部，只要有負責挖掘綜合需求等業務的功能司令部就可以。軍隊內外很多人分析說，廢除無人機司令部的建議是因爲此前被調動參與緊急戒嚴計劃。在緊急戒嚴一個月前的2024年10月，無人機司令部所屬的無人機入侵平壤。軍方最近判斷認爲，前反間諜司令官呂寅兄與時任總統尹錫悅、時任國防部長金龍顯共謀，爲創造緊急戒嚴的正當性和名分，策劃了“無人機入侵平壤”行動。不過，也有人指出，無人機將成爲左右現代戰爭和未來戰爭勝負的核心戰鬥力，如果無人機司令部被廢除，相關戰鬥力增強和教理開發等方面可能會出現差池。對此，分科委員長金正燮（世宗研究所首席研究委員）表示：“建議廢除司令部，同時另行設立中心，執行除無人機行動以外的增強戰鬥力、開發編制教義等戰略任務。”分科委員會還建議創建應對戰時作戰指揮權移交的聯合作戰司令部。戰時作戰指揮權移交以後，從目前的結構來看，平時作戰指揮權將由聯合參謀本部議長（美軍上將）掌握，戰時作戰指揮權將由韓美聯合司令（韓國軍大將）掌握。雖然韓國軍隊主導戰時和平時的作戰，但仍然維持雙重指揮結構。因此，分科委員會建議聯合作戰司令在移交作戰權後兼任韓美聯合司令。諮詢委員會解釋說：“這是爲了提高指揮結構單一化和戰時作戰指揮的完整性。”聯合參謀本部將把作戰功能移交給聯合作戰司令部，負責軍事戰略的制定和軍事力量的建設等，聯合參謀本部議長也將致力於總統和部長的戰略輔佐工作。另外，諮詢委員會爲了補充不足的常備兵力，還勸告引進服役多年的專門兵制度等。● “明文規定拒絕違法命令，減少戒嚴司令權限”當天，民官軍諮詢委員會憲法價值落實分科委員會還建議，在《軍人服務基本法》中明確規定拒絕違法命令權，並提出標準，以便官兵判斷違法命令是什麼。分科委員會還要求，爲了避免拒絕違法命令的官兵因抗命罪受到處罰，有必要制定免責規定。該分科委員會還提出，爲了防止非法戒嚴，要考慮修改憲法，但要明確改變戒嚴法上“相對應的緊急事態”等不明確的條件。分科委員會建議，緊急戒嚴時，戒嚴司令可以掌管所有行政及司法事務的部分也應該限制具體指揮監督權的行使，縮小戒嚴司令的權限。國防部人士表示：“將研究各分科委員會建議的方案的可行性，將其作爲短期、中長期課題反映到國防改革基本計劃中。”尹相虎軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com