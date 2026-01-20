從《D.P.》《鱿魚遊戲》到《韓國制造》……演員元志安的白紙畫卷

“連界定自我的余裕都沒有，就這樣投入到各個作品中。導演們相信我的可能性，我想回報那份信任，所以盡了最大努力。”從奈飛（Netflix）劇集《D.P.逃兵追緝令第1、2季》（2021年∼2023年）和《鱿魚遊戲第2、3季》（2024年），到Disney+劇集《北極星》（2025年）、《韓國制造》（2025∼2026年）——對于出道僅五年的演員而言，這份作品履曆相當不尋常。連續在多部大制作中留下名字的正是演員元志安（27歲）。19日在首爾鍾路區壹家咖啡館見到的她羞澀地笑著說“很幸運”。她表示，開始夢想成爲演員是在16歲，即初中時期。因爲跟隨喜歡電影的朋友每天進出電影院，自然而然地對表演産生了興趣。她立刻給母親寫了信說“想學表演”，並在演技學院學習後考入韓國藝術綜合學校。元志安說：“大學時朦胧想象的演員之路，和現在走的路似乎大致吻合。能有機會努力工作，我覺得很幸運。”“原本是想在現在這個年紀左右挑戰壹下電影或電視劇。當時也想更長時間地體驗正在演的話劇。但時機和狀況這種東西是存在的。比想象中更早開始了影視表演，現在覺得是萬幸。因爲適應這種生活需要時間。”元志安表演生涯的起點是2021年的話劇《青春的熱病》。但在此期間，她通過了《D.P.》的試鏡，出道作品便早早獲得關注。隨後，注意到她的另壹個人——導演禹民鎬，讓她得以加入大片系列《韓國制造》。禹導演自稱是“大男子主義導演”，與女演員合作較少。那麽，年輕的她是如何被選定出演日本黑幫組織實權人物“池田有智”壹角的呢？“導演說第壹次見到我時，從我身上感覺到了像冰冷刀刃般的氛圍。除此之外，在拍攝現場他說我有‘像白紙壹樣的壹面’。似乎每位導演在我身上看到的是不同的面貌。多虧了這壹點，我才能飾演不同年齡層、多樣化的角色吧？”元志安始終保持沈靜的氛圍，但自己也笑著說“有時感覺自己還是大學生”。她表示：“感覺自己還需要成長，似乎需要更多的社會閱曆。”因此，她對挑戰的體裁並無限制。不過她有壹個願望：“如果飾演實際年齡與我相近的角色，似乎能更有信心地演繹。”金泰彥記者 beborn@donga.com