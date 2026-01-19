防彈少年團新專輯《阿裏郎》展現“韓國身份認同”受海外關注

“防彈少年團將新專輯標題定爲‘阿裏郎’，是（作爲韓國人）明確宣示自身身份認同的信號。”（英國《衛報》）宣布今年回歸並引發全球熱議的超級偶像男團防彈少年團（BTS），于16日公布“3月20日發行的新專輯標題是《阿裏郎》”後，海外也對此中含義進行解讀，表現出極大關注。《衛報》當天評價稱：“《阿裏郎》是韓半島最受歡迎的民謠，也是超越世代引起共鳴的、感傷的非官方國歌（unofficial national anthem）”，“防彈少年團正走出壹條與許多K-pop組合爲吸引世界而采用國際化形象和美學的潮流不同的道路。”特別是該報提及防彈少年團曾在音樂視頻中穿韓服或在演出中表演《阿裏郎》串燒，並表示“他們壹直持續展現出擁抱韓國根源的姿態”。美國經濟雜志《福布斯》也關注到“阿裏郎”所蘊含的意義。《福布斯》稱：“此次專輯標題表明，因服役等原因經曆漫長空白期的防彈少年團回歸了他們的根源。”《福布斯》還補充說明，《阿裏郎》是“擁有超過600年曆史的韓國民謠，存在約3600種變體和60多個版本”，“韓國和朝鮮分別于2012年和2014年將其列入聯合國教科文組織非物質文化遺産名錄”。金素敏記者 somin@donga.com