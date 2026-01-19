就業人數、就業率都是負增長……從就業市場消失的20多歲年輕人



去年20多歲的就業人數和就業率同時減少。就業者連續3年減少，就業率也時隔5年轉爲負增長，發生了“工作崗位衝擊”。就業率下降意味着去年20多歲的就業人數比人口減少得更快。這表現出了青年就業寒流的現實。



去年經濟增長率僅爲1%，勞動市場沒有充分回暖，這一點比什麼都令人痛心。雖然去年整體就業率有所改善，但也有以高齡人羣爲中心的工作崗位增加帶來的“錯覺效果”。現實情況是，由於偏愛有經驗者，剛從學校畢業的青年們僅進入第一份工作就需要11.5個月。



如果啓動經過工作崗位較多的中小企業跳槽到大企業的“經歷梯子”，多少可以防止集中於大企業，降低招聘市場的門檻。中小企業離職者每10名中只有1名跳槽到大企業。正因爲如此，纔會出現放棄就業的“放棄就業者”、長期放棄求職活動休息的“長期無業青年”、不就業與父母同居的子女的“全職子女”等說法。



去年二三十歲的“歇着”人口已增至71萬。雖然期待因人口減少、青年就業情況會有所好轉，但實際上，由於人工智能的普及，招聘市場的結構發生變化，青年僱傭寒流正在持續。如果青年們長期脫離就業市場，重新進入勞動市場的機會就會變遠。一生中可以賺取的生平總收入減少，經濟兩極化的差距也會加大。這不是依靠面向青年的施惠性政策來處理。青年就業崗位應放在經濟政策的首位。



青年就業問題是綜合性的。要想讓被擠出勞動市場的青年迴歸，首先要恢復經濟，工作崗位市場要恢復活力。爲了在大企業和服務領域增加更多優質的工作崗位，首先要解除投資和服務產業的限制。偏向大企業正規職的勞動政策助長了大、中小企業的兩極化，疏遠了青年。引進縮短工作時間或延長退休年齡等制度時，要評價對青年就業的影響，儘量減少副作用。



對於沒有工作和收入的青年來說，低息貸款等金融支援只是止痛藥。面對因引進人工智能而改變的就業市場，需要實行鍼對性教育、訓練和就業支援。還應出臺綜合對策，掌握並支援脫離勞動市場休息的青年的工作崗位、居住、負債、健康等實際情況。要想讓青年夢想未來，就必須有優質的工作崗位。

