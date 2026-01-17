專欄：國民力量黨缺席李在明與朝野午餐會……自棄當面對質之機



韓國總統李在明16日與朝野領導層舉行午餐會，但國民力量黨缺席。國民力量黨代表張東赫前壹日突然開始要求對“統壹教-公推獻金”進行特檢的絕食，該黨以共同民主黨強行推進第二次綜合特檢法在國會全體會議處理的情況作爲無法出席午餐會的理由。李在明總統邀請共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨等朝野6個政黨的領導層至總統府，呼籲“在涉及國家利益的外交安全領域凝聚力量”，但由于第壹大在野黨拒絕出席，此次會晤成了“半場會”。



國民力量黨壹直批評“政府執政黨在國政和立法上獨斷專行”。該黨院內代表宋彥錫當日也要求舉行討論特檢問題等議題的領袖會談，稱“請傾聽在野黨的迫切要求”。既然如此，當日的午餐會本是在李在明總統面前直接提出這些問題、引發其反應的機會。然而，通過缺席午餐會，該黨自行踢開了這個機會。張東赫代表在會晤前壹天，亦即圍繞黨倫理委員會對前代表韓東勳作出除名決議、黨內對其批評激化的時間點，宣布了絕食。



與國民力量黨壹同主張對“統壹教-公推獻金”進行特檢的改革新黨，其行動則有所不同。改革新黨院內代表千河覽從前壹日至當天上午進行了長達19小時的、反對第二次特檢法的通宵阻撓議事，他代替正在海外出差的代表李俊錫出席了午餐會。他在李在明總統面前要求“對第二次特檢法行使否決權，並接受‘統壹教-公推獻金’特檢”。這或許是在野黨爲制衡政府執政黨所能展現的應有姿態。



目前，國民力量黨在支持率和議席數上均大幅落後于執政黨，正面臨少數黨的局限。在此情況下，能夠有效發聲的方法只能是由在野黨率先出面，堅持不懈地敦促總統與執政黨進行真誠的對話與溝通，並在由此營造的場合中，縮小分歧、提出解決問題的實質性方案。唯有如此，才能獲得“像樣的在野黨”的評價。連對話的機會都予以拒絕，實在難以理解其作爲在野黨意欲發揮何種作用。

