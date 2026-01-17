以扭轉局面爲目的的特別監察官註定失敗



“與總統的關係、韓文和漢字姓名、身份證號碼、配偶姓名……”



這是朴槿惠政府執政第三年的2016年8月，在特別監察官室李碩洙入住的某大廈垃圾場發現的廢棄文件的內容。在4個50公斤重的大型塑料袋中，裝有4毫米寬的刀削麪形狀的碎資料。與同事記者一一貼上被剪掉的文件碎片後，特別監察官的活動情況浮出水面。



銷燬文件中出現最多的是前總統朴槿惠親屬的個人信息。監察對象是總統的配偶及堂兄弟以內的親屬。在按年齡劃分的資料中，僅1950年代出生的人就超過50人，上面寫着朴槿惠的姥姥、親戚的名字。特別監察官以詐騙嫌疑向檢察機關告發的朴槿惠的妹妹朴槿令的名字也在其內。碎資料中還發現了居民登記副本原件和建築物、公司登記簿副本、印有原件印章的文件。



其中還有“首席祕書”相關內容。特別監察官的監察對象包括總統祕書室首席祕書以上的公務員。看到了“着手監察的原委”“違法信息”“監查對象們的請託行爲”“選舉資金”等詞語，以及“做了……”等記錄調查對象陳述內容的文件。



從當時復原的文件推斷，特別監察官正在收集情報。但是，特別監察官最終沒能阻止崔順實幹政事件。特別監察官李碩洙因涉嫌向特定媒體泄露對總統民政首席祕書禹柄宇的監察內容，於2016年9月辭職。3個月後，朴槿惠被彈劾。



朴槿惠政府青瓦臺人士對此斷言：“這是旨在轉變局面的特別監察官的失敗。”朴槿惠在就任總統兩年後的2015年3月才任命了總統競選公約中承諾的特別監察官，而且是在2014年底因“鄭潤會文件”風波被懷疑是祕密實權人物後，像被推着似的任命的。該人士表示：“民政部門掌握了所有的情報和權力。即使特別監察官知道干政，也很難公開。”爲監視權力而打造的制度，當權力淪爲規避危機的籌碼時，就會失去力量。



重新審視10年前的採訪記錄，是因爲時至新年青瓦臺引進特別監察官的意志還是不冷不熱。李在明總統在競選公約集中承諾：“將立即任命特別監察官，並保障實際權限。”之後已經過去7個月的時間。青瓦臺一名核心人士表示：“我們想做，這一方針沒有變化。但快點推薦有什麼好處? 沒有必要纏着國會推薦。”這不禁讓人懷疑，這是不是在親信出現問題時使用的“旨在扭轉局面的招數”。



最近，共同民主黨前院內代表金炳基涉嫌公推捐款等“腐敗風險”在執政黨核心部門浮出水面。現在青瓦臺能展現的最強烈信號就是引進特別監察官。相比李在明總統百次警告“要把錢當成魔鬼，千萬小心”，更應該對權力最高點的青瓦臺進行嚴格的監視。只有這樣，警告纔會超越執政黨和各部門的部長、副部長，像毛細血管一樣在公職社會各處擴散。

