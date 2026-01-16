阿布紮比行政公署署長與韓方討論參與30萬億韓元“星門項目”

韓國總統李在明15日會見了阿拉伯聯合酋長國（UAE）實權人物之壹——阿布紮比行政公署署長哈勒敦•哈利法•阿爾•穆巴拉克，討論了國防産業合作方案。據悉，雙方還探討了韓國參與阿聯酋正與OpenAI推進的規模達30萬億韓元的“星門阿聯酋項目”的方案李在明總統當天上午在青瓦台本館接見了到訪韓國的哈勒敦署長，並表示：“韓阿兩國決定建立百年同行——用韓語說就是‘百年偕老’的關系”，“希望雙方切實研究具體實施方案，取得具體可見的成果。”哈勒敦署長被視爲阿布紮比王室經濟與安全領域的核心人士之壹。李在明總統向列席的總統秘書室室長姜勳植詢問：“姜室長正在負責與阿聯酋的共同項目，兩位相處得如何？”並囑咐道：“雙方爲兩國間可推進的事項做了大量細致的准備工作，希望能通過良好協商取得可見成果。”李在明總統當天還向穆罕默德•本•紮耶德•阿勒納哈揚總統致以問候，並邀請其盡早訪韓。哈勒敦署長表示：“穆罕默德總統特別囑咐我轉達他溫暖的感謝與問候”，“正如李總統所言，我將與視如兄長的姜室長緊密協商，以取得成果。穆罕默德總統也強調，最重要的是在盡可能短的時間內取得最多可見的成果。”對于李在明總統邀請穆罕默德總統訪韓，他回應道：“若韓方提出方便的日期，我們將盡力協調以便其屆時來訪，並努力借此機會取得諸多成果。”據悉，哈勒敦署長此次訪韓旨在具體化李在明總統訪問阿聯酋時討論的國防産業、人工智能、能源等領域的合作方案。此次是李在明總統自去年11月對阿聯酋進行國事訪問後，時隔約兩個月再次與哈勒敦署長會面。當時，姜室長曾表示，韓國防務企業獲得超過150億美元訂單的可能性增大了。據悉，曾作爲李在明總統特使訪問阿聯酋的姜勳植室長當天與哈勒敦署長共進午餐，商討了兩國合作方案。尹多彬記者 empty@donga.com