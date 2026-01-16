美國介入也不管用……持續的“匯率恐慌”

美國財政部長貝森特（照片）當地時間14日表示：“韓元貶值不符合韓國堅實的經濟基礎。”美國財長認爲韓元對美元匯率上升（韓元貶值）不可取、特地發表“口頭介入”言論是非常罕見的事情。15日，韓國銀行擔心高匯率，決定將基準利率維持在2.50%，連續5次凍結。韓美兩國通過口頭介入和凍結利率，實際上同時介入外匯市場，但韓元兌美元的匯率在盤中再次突破1470韓元大關，未能平息對高匯率的擔憂。貝森特14日在社交媒體X（前推特）上表示，“會見韓國副總理具潤哲，舉行核心礦物部長級會議，還討論了韓國最近的市場動向”，並指出韓元貶值是不可取的。其發言公開之後，夜間交易（15日凌晨2點結束）時段，韓元兌美元的匯率跌至1464韓元。但首爾外匯市場的匯率次日上午再次上升，下午3點半以1469.7韓元收盤。與前一天的日間交易相比，下降7.8韓元，時隔11個交易日結束了下降，結果介入效果只持續了半天。財政經濟部國際經濟管理官崔志英（音）當天表示：“兩國財長對最近韓元急劇貶值表示同感憂慮，一致認爲穩定的韓元流動是兩國貿易和經濟合作的重要因素。美國財長在個人層面上提及韓元匯率，這在我記憶中尚屬首次。”韓國銀行金融通貨委員會15日也召開了今年第一次貨幣政策方向會議，決定凍結基準利率，開始防禦高匯率。韓國銀行總裁李昌鏞就凍結利率的背景強調：“匯率是重要的決定理由，這是不可否認的事實。爲了穩定匯率，制定短期供需對策是理所當然的。”儘管韓美當局同時採取了多管齊下的應對措施，但韓元兌美元的匯率在當天的日間交易中仍漲至1472.4韓元。這是因爲投資者們認爲當局介入的低匯率是低價收購美元的機會。淑明女子大學經濟學系教授姜仁秀（音）表示：“爲了匯率穩定，應該動員結構性、根本性的解決方案。應該提出吸引海外資金流入韓國的明確引導政策。”池敏求記者、洪錫鎬記者 warum@donga.com、will@donga.com