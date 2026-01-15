韓東勳深夜被除名……國民力量黨在地方選舉前夕的“內戰”

國民力量黨中央倫理委員會13日深夜召開會議，就黨員公告欄事件進行表決，決定把前代表韓東勳除名。韓東勳強烈反對說，“這是又一次宣佈戒嚴”。但現任代表張東赫表示，“不考慮尋求其他解決方式”，表示將立即確定除名處分。圍繞與前總統尹錫悅切割等改革問題發生衝突的黨領導層與“親韓東勳”派正面碰撞，導致在距離6月3日地方選舉僅剩140天之際，黨內陷入極端分裂。倫理委員會從13日下午起到晚上討論黨員留言板事件後，表示“懷疑有組織地捏造公論、歪曲的傾向性，應該超越倫理、政治責任，追究法律責任”，決定給予韓東勳除名處分。中央倫理委員會7日由委員長尹珉宇等6名倫理委員組成，時隔6天會議下達了黨章、黨規上最高水平的處罰。一旦15日召開的黨最高委員會議確定除名，如果沒有最高委員會的批准，韓東勳將被禁止5年內再入黨。6月3日的地方選舉和補缺選舉自不必說，就連2028年的議會選舉和2030年的總統選舉，韓東勳也將無法作爲國民力量黨所屬參加競選。保守政黨的倫理委員會決定開除曾當過黨代表的黨員尚屬首次。韓東勳14日在首爾汝矣島國會召開記者會表示：“在需要克服戒嚴、團結的時候，宣佈了破壞憲法和民主主義的又一次戒嚴。以虛假操作把阻止戒嚴、守護了黨的我除了名。”他還說：“張東赫代表這麼做是爲了把阻止戒嚴的我剔出去。一定要和國民、黨員一起阻止這一次戒嚴。”根據黨章、黨規，可以在10天內申請重議，但韓東勳方面認爲沒有實際利益，決定不申請。其方針是，如果確定除名處分，將採取申請暫不執行等法律措施。相反，張東赫當天在大田市廳與大田市長李莊雨進行政策協商後接受記者採訪時表示：“不考慮推翻倫理委員會決定、尋求其他解決。我認爲，在上次談論絆腳石時，我已經表明了‘只有誰先解決這個問題，才能從政治上解決’的立場。”張東赫2日曾針對韓東勳表示：“如果在黨內團結方面存在任何絆腳石，首先應該消除絆腳石。”因此有分析認爲，在15日舉行的最高委員會議上，將確定把韓東勳除名的處分。李相憲記者 dapaper@donga.com