丹麥的原罪，讓特朗普鑽了空子



2022年5月，丹麥公共廣播電臺DR爆料稱，本國政府在20世紀六七十年代以格陵蘭原住民因紐特族女性爲對象，強制在子宮內植入避孕器具。當時格陵蘭約有9000名女性。相當於把全體女性的一半當作實驗室老鼠對待。受害者中還有一名沒有來初潮的12歲少女。



丹麥社會一片混亂，受害者們提出了損害賠償請求訴訟，但政府以真相調查爲由，一拖再拖地推遲了道歉。從2019年開始執政的丹麥首相弗雷德裏克森在首次報道3年零3個月後的去年8月27日才道歉。



丹麥於1814年從挪威接手格陵蘭島。1953年編入本土後，以“同化”的名義強制進行丹麥語教育、強制由丹麥家庭領養兒童等。強制避孕手術也進行到20世紀九十年代。如果格陵蘭島沒有在2009年獲得自治權，這個事實可能還會被埋沒。



弗雷德裏克森的道歉是100%真心嗎？在她道歉當天，丹麥外交部以至少3名美國人在格陵蘭島製造親美國輿論爲由，召見了美國駐丹麥大使馬克·斯特勞。對此，《紐約時報》等媒體指出，道歉的另一個原因是美國總統特朗普。



特朗普在第一次執政的2019年8月首次表明了購買格陵蘭島的意向，去年1月再次執政後，甚至提出軍事介入的可能性，公然推進吞併。丹麥政府認爲，要想對抗這樣的美國，首先要安撫格陵蘭人的憤怒。



特朗普在世界各地頻頻干涉主權的行爲理應受到批評。只是將此視爲問題的丹麥也對格陵蘭犯下了不少錯誤。正如各種輿論調查所表明的那樣，格陵蘭人的本意是”既討厭美國，也討厭丹麥。我們只想獨立。”但事實上，格陵蘭島上沒有像樣的產業，一直依靠丹麥財政，也不可能獨立。



人口約600萬的丹麥、人口約5.7萬的格陵蘭島都依賴於美國和北約的安全保護傘。丹麥正規軍只有2.1萬多人。將特朗普妖魔化也許只是暫時的轉換心情，但對安保沒有任何幫助。第二次世界大戰當時，納粹德國佔領丹麥本土時，守護格陵蘭島的主體是美國。



俄羅斯總統普京的親信、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫12日表示：“特朗普必須抓緊時間。如果進行居民投票，全體格陵蘭人將投票贊成加入俄羅斯。”“如果美國猶豫不決，我們將吃掉格陵蘭島”的俄羅斯、用中國資金在格陵蘭島建設機場等各種基礎設施的中國，與特朗普有什麼不同呢？



也就是說，圍繞格陵蘭島的爭議，只能提醒我們“只有自強纔是活路”的國際秩序的冷酷教訓。與特朗普總統卸任和格陵蘭人的意願無關，主要強國將繼續角逐格陵蘭島。





河貞敏 dew@donga.com