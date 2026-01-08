李在明：“習近平‘站在歷史正確一邊’的發言，可以理解爲‘善良地活着’的意思”

韓國總統李在明7日就中國國家主席習近平在韓中首腦會談上“應該堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇”的發言表示，“可以理解爲，‘要善良地、好好地活着’。”李在明當天在中國上海新聞中心與記者團舉行午餐懇談會，在席間表示：“聽聞是孔子說的。雖然不知道是不是想賦予它特定的意義，但我們確實應該爲站在歷史正確一邊而努力。”也有人分析認爲，習近平主席的“站在歷史正確一邊”的發言是在施壓，要求他在美中、中日矛盾基調中站在中國一邊。李在明還表示：“如果（習近平）是針對特定問題，就沒有必要對此作出反應。”李在明表示：“當然應該尊重各國的核心利益和重大關切。核動力潛艇問題不就是如此嗎？”他認爲引進核潛艇是大韓民國的核心利益，再次出面說服中國。據悉，在去年11月的首次首腦會談中，李在明強調這是一艘沒有配備核武器的防禦性目的的常規潛艇，習近平簡短地答道：“我們留意。”引進核潛艇是通過去年10月的韓美首腦會談正式開始的。在此之前，韓國國家安保室長魏聖洛5日表示，“（韓中首腦）就韓半島局勢進行了多種討論，充分說明了我們的立場。並沒有什麼特別的問題”，暗示雙方就建造核潛艇交換了意見。李在明還表示：“中國的習主席爲了中國的國家利益盡最大努力，大韓民國總統李在明爲了韓國的國家利益盡最大努力，不就是這樣嗎？”他還說：“國家之間的關係，就是在此基礎上，就彼此需要的部分進行妥協和協調。我是直接和習主席這麼說的。”上海=朴訓祥記者 igermask@donga.com