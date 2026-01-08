李在明對記者們說：“韓中相互需要……不應有刺激、排斥、對立”

韓國總統李在明7日表示：“韓中關係真的是相互需要的關係。沒有必要互相刺激、排斥或對立。”李在明就“嫌中”情緒表示：“韓國遭受了更大的損失。不正當選舉，中國如何如何，如此沒腦子的話語傷害了人們的感情，能行嗎?”7日是李在明對華國事訪問的最後一天，他在中國上海某酒店舉行的記者見面會上表示：“此次訪華似乎比想象中取得了更大的進展。我們打算以相互尊重、以各自國家利益爲中心的原則，使韓中關係不再偏向任何一方，也不爲感情所左右。”李在明介紹了與中國國家主席習近平的對話，並表示：“我說首腦之間每年見一次面比較好，習主席說這是個好主意。”對於習近平所說的“站在歷史正確一邊、作出正確戰略選擇”，李在明表示：“聽說是孔子的話。善良地活着，我理解是這個意思。”他說：“當然要尊重各國的核心利益和重大關切。大韓民國的核心利益當然也要受到尊重。核動力潛艇問題就是這樣。”對於有人解讀爲習近平批評美國和日本並要求韓國站在中國一邊，李在明暗示要尊重中國的核心利益，但在覈動力潛艇等韓美安保合作方面不能讓步。對於中國全面禁止對日出口稀土等中日矛盾，李在明表示：“別人爭吵時，如果在旁邊插手，可能會遭到雙方的厭惡。”但他表示：“韓國政府同日本的關係和中國一樣重要。”李在明計劃在結束訪華之後訪問日本。李在明說，他對習近平表示：“包括朝核問題在內，希望他在韓半島問題上發揮斡旋作用。習主席說，‘有必要評價迄今爲止的努力，並保持耐心’。”對於西部海域的構築物，李在明表示：“管理（養殖場）的設施，（中國方面）說‘會撤走’，所以可能會被移走。”他還說：“爲了‘正確劃定中間（共同管理水域）’，我們決定進行實務性會談。”關於“限韓令（限制韓流的措施），他表示：“這個問題會被有序、有益、健康地解決。春天也不會突然到來。需要時間。”