金正恩在看到馬杜羅被押送後說：“國際事件說明核武器的必要性”

朝鮮國務委員長金正恩4日就發射彈道導彈挑釁表示：“我們的這種活動明白無誤是爲了逐漸提高核戰爭遏制力。最近的地緣政治危機和多端的國際事件說明了爲什麼需要這個。”這是在暗示，新年第一次發射彈道導彈是因美國突然把委內瑞拉總統馬杜羅趕下臺而進行的對美示威。這是金正恩首次直接對美國空襲委內瑞拉作出反應。朝鮮官方媒體朝鮮中央通訊社5日報道稱，“前一天在平壤力浦區向東北方向發射的高超音速導彈打擊了東海1000公里距離的設定目標”，金正恩參觀了發射演習。金正恩在現場表示：“讓對手不斷、反覆地認識到戰略攻擊手段的常年動員性和致命性，這本身就是行使戰爭遏制力的重要而有效的一種方式。毫不隱瞞，我們的這種活動確實是爲了逐步提高核戰爭遏制力。”朝中社沒有具體說明金正恩提到的“地緣政治危機”和“國際事件”是什麼，但專家們分析認爲，這一講話針對的是美國控制馬杜羅的行動。金正恩還表示：“最近在覈武裝實用化、實戰化方面取得了重要成果。要持續更新軍事手段，特別是攻擊武器體系。這是爲了自身防衛所必需的事業。”在預定於今年初召開的第九次黨代會之前，從去年底開始連日進行軍事活動的金正恩提出了“核戰爭遏制力”和“自身防衛”，開始確保核、導彈能力高度化的正當性。專家們分析說，朝鮮將把此次委內瑞拉事態作爲核開發的藉口。梨花女子大學朝鮮學系教授樸元坤（音）表示：“金正恩非常關心委內瑞拉事態，這已經明確了。這也是向美國明確告知，絕對不會放棄核開發。” 統一研究院高級研究委員洪敏（音）分析說：“（朝鮮）發出了擁有委內瑞拉無法比擬的戰爭遏制力和核能力的信息。”這是朝鮮自去年11月7日以來時隔約兩個月，也是李在明政府上臺以來的第三次彈道導彈挑釁。韓國軍方分析認爲，此次發射很有可能是在“朝鮮版伊斯坎德爾（KN-23）”的彈頭部分加裝高超音速滑翔體的高超音速短程彈道導彈“火星-11戊”。李允泰記者 oldsport@donga.com