美國把馬杜羅趕下臺……暴露出國家利益和力量“唐羅主義”的本質



美國實行名爲“堅定決心”的深夜逮捕行動，將執政13年的委內瑞拉總統馬杜羅閃電般趕下臺。據悉，美國總統特朗普在佛羅里達州海湖莊園現場直播了逮捕馬杜羅夫婦並將他們押送到紐約的過程。繼去年6月對伊朗核設施進行轟炸後，美國再次向國際社會展示了動用軍事力量使敵對國家更替政權的意志和力量。



雖然中國等國家批評稱“嚴重違反國際法”，但特朗普置之不理。在逮捕行動之後的記者會上，他強調了行動的正當性，“將把馬杜羅夫婦帶到紐約接受審判”。美國2020年指控馬杜羅販毒、洗錢等罪名。特朗普當天還公開了馬杜羅像毒品卡特爾頭目一樣蒙着眼睛、身穿白色運動服被押送的場面和被推測爲缉毒署紐約分部戴上手銬帶走的場面。



特朗普雖然以把馬杜羅趕下臺的名義強調消除毒品威脅，但表示“在新的安全戰略下，美國在西半球的支配力不會再次受到質疑”，流露出真實想法。這讓人們認識到西半球的主人是誰。他還表示，“美國在委內瑞拉建設石油產業，卻被社會主義政權偷走了”，毫不掩飾維護之前因查韋斯政權將委內瑞拉油田國有化而遭受損失的美國石油企業的利益的意志。中國是委內瑞拉最大的債權國。



特朗普表示，“繼承門羅主義並超越了很多”，並提到了“唐羅主義（唐納德·特朗普和門羅主義的合成詞）”。這預示着美國將繼承19世紀排除歐洲干涉美洲大陸的門羅主義，切斷中國等國家影響力的攻勢性美國優先主義。特朗普口稱“正在向美國輸送可卡因”“失敗的國家”，警告哥倫比亞和古巴等中南美反美政權可能成爲下一個目標，擴散了對政權交替的恐懼。



美國11月將舉行對現任總統中間評價性質的中期選舉。雖然物價等國內懸案左右着選舉民心，但此次因外交安全問題擴大了選舉戰線。特朗普在2024年總統選舉中突出非法移民問題，將其作爲拉票戰略。原油埋藏量居世界首位的委內瑞拉和中南美地區的政局不穩定有可能助長世界原油供需和金融市場變動性。應密切關注西半球正在興起的攻勢性“唐羅主義”和美中矛盾戰線擴大，徹底準備能源、資源、金融穩定等綜合對策。





