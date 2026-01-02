爲逃避現役入伍而節食並每天跳繩千次

壹名爲逃避現役兵入伍，每天跳繩1000次，進行高強度運動並極端節食的20多歲男性被判有罪。大邱地方法院刑事5獨任庭（部長法官 安景錄）1日宣布，以涉嫌爲獲得社會服務要員判定而故意損傷身體（違反《兵役法》）被起訴的20多歲男性A某，被判處有期徒刑8個月，緩刑2年。在兵役判定體檢前夕的A某，于2021年2月前後得知“若身體質量指數（BMI）低于16，則可被判定爲身體等級4級，獲得社會服務要員判定”。恰巧當時他身高175厘米，體重約50公斤，BMI數值已接近16以下。他認爲“做得好或許能避開現役兵入伍”，于是開始了極端減重。自2021年7月，即兵役判定體檢約3個月前起，他每天堅持跳繩1000次，在體檢前三天更是近乎絕食。通過此舉，在當年9月16日于大邱慶北地方兵務廳進行的首次兵役判定體檢中，他的體重降至46.9公斤，BMI數值爲15.3。兩個多月後的11月29日第二次體檢中，A某的體重爲47.8公斤，BMI數值測得15.5。看似將以此體檢結果獲得補充役判定的A某，最終在尿檢結果上露出了馬腳。檢查意見指出，其可能存在爲減肥而故意絕食或長期禁食的情況。著手調查的當局還查明，A某曾向即將入伍的朋友發送信息，推薦其使用過的減重方法以獲得社會服務要員判定。大邱=明敏俊記者 mmj86@donga.com