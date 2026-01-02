“殷切期盼” 完整體的防彈少年團將于3月回歸

K-Pop頂級男團防彈少年團（BTS，見圖）終于回歸。以完整團體形式發行新專輯，是自2022年6月後約3年9個月以來的首次。其所屬公司Big-Hit音樂于1日正式宣布：“防彈少年團將于3月20日發行新專輯，並啓動大規模世界巡演。”此次回歸消息首先是通過防彈少年團成員寫給粉絲俱樂部“阿米（ARMY）”的親筆信公開的。成員們在迎接新年之際，通過親手書寫的信件向粉絲傳達感謝之情，並寫下“2026.03.20”的日期，暗示了專輯發行日。隊長RM寫道：“比任何人都更加殷切地期盼著。”智旻寫道：“我們相逢之年到來了”，以此提高了期待感。其他成員也表示：“終于讓設想成爲了現實！”（J-Hope)，“非常感謝大家的等待”（Jin），“今年也愉快地壹起度過吧。愛妳們”（SUGA），“2026年會以更美好的回憶前行，請期待吧”（V），“想念大家！今年也請多關照”（柾國）。防彈少年團于2025年12月31日在粉絲平台Weverse進行了完整體直播，迎接新年。成員們表示：“希望今年能順利回歸，專輯大賣。防彈少年團大發。”防彈少年團自2022年發行精選輯《Proof》後，暫停了團體活動，此後成員們相繼入伍並開展個人活動。同年10月的“2030世界博覽會釜山申辦祈願演唱會”是最後的完整體舞台。隨著Jin和J-Hope分別于2024年6月和10月退伍，其余成員也于去年6月全部完成了兵役義務。Big-Hit音樂表示：“關于防彈少年團專輯及演出的具體信息將稍後公布。”史智媛記者 4g1@donga.com