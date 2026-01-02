李在明在訪華前收到習近平的“賬單”……“韓國要對日本開歷史倒車採取正確立場”

中方表示，“相信韓方會秉持對歷史和人民負責的態度，採取正確立場，維護國際正義，包括在臺灣問題上恪守一箇中國原則”。在李在明總統即將對中國進行國事訪問之際，中國要求韓國就臺灣問題明確表明立場。據中國外交部1日消息，中國共產黨中央外事辦公室主任、中國外交部長王毅前一天在與韓國外交部長趙顯的通話中表示：“中方重視並歡迎李在明總統訪華，相信在雙方共同努力下，此訪將推動中韓戰略合作伙伴關係取得新進展。”李在明將於4日至7日對中國進行爲期4天的國事訪問，與中國國家主席習近平舉行第二次首腦會談。這是繼2017年文在寅總統之後韓國總統時隔8年再次對中國進行國事訪問。據悉，兩國外長在當天的通話中討論了韓中首腦會談的主要議題。分析認爲，中國外交部詳細公開王毅在臺灣問題上的發言表明，在此次首腦會談中，韓國對兩岸關係的立場是中國最關心的事情。王毅還提到：“日本一些政治勢力試圖開歷史倒車，爲侵略殖民罪行翻案。”中國針對日本首相高市早苗的“臺灣發生緊急情況時介入”發言，採取了限制旅行令和推遲稀土出口等經濟報復措施。中國外交部表示，趙顯表示：“韓方尊重一箇中國立場不會改變。”但韓國外交部在當天的報道資料中表示，“兩國外長還就韓半島及東北亞地區的局勢交換了意見，決定繼續努力維護地區穩定和繁榮”，沒有提及臺灣相關內容。韓國政府當局者表示：“（臺灣問題）是在確認中國立場的水平上提及的。首腦會談上將對（報道資料中未包含的）韓中之間的各種議題進行詳細的討論。”權五赫 hyuk@donga.com