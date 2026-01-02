金正恩新年沒有對外發表信息，專注於進行內部團結

朝鮮國務委員長金正恩去年12月31日出席新年慶祝活動時主張：“更加頑強的鬥爭和偉大的勝利正在召喚我們。”但他在新年演說中沒有對韓、對美髮出任何信息。分析認爲，面對今年初的第九次黨大會，將專注於進行內部團結。朝鮮中央通訊社1日報道說，金正恩前一天晚上起參加在平壤五一體育場舉行的新年慶祝活動，並作出了上述表示。金正恩在演講中自我評價說：“我們在2025年將祖國推向了更高的力量和尊嚴的境界。”他把“地方發展20X10政策”作爲2025年第一項成果，同時稱讚出兵俄羅斯部隊的功勞說：“這是用生命取得的寶貴勝利，擁抱了英雄的（朝俄）聯盟。”金正恩在約2300字的此次演說中10次提及“人民”，強調自己的統治理念“人民大衆第一主義”。相反，演說中沒有包含對韓、對美的信息。韓國朝鮮研究生院大學客座教授樑茂進分析稱：“這是爲了將信息集中到第九次黨代會上。沒有對外發表信息，而是將重點放在了內部團結上。”金正恩當天與女兒金珠愛、夫人李雪珠一起參加了活動。金珠愛繼去年之後再次參加新年慶祝活動，坐在金正恩旁邊觀看了演出。朝鮮《勞動新聞》當天簡單報道了中國國家主席習近平夫婦送給金正恩的新年賀卡與其他國家首腦寄來的賀年卡捆綁在一起的消息，也沒有公開具體的賀卡內容。這與去年12月詳細報道俄羅斯總統普京發來的新年賀電形成鮮明對比。就上述區別，有分析認爲，朝中關係可能尚未完全恢復。李允泰記者 oldsport@donga.com