“世界已進入創新金融時代”……擺脫通過房地產賺錢的舊慣例正當其時



隨着掌握尖端產業霸權的國家間競爭越來越激烈，尋找並投資有“苗頭”的企業、培養未來增長引擎的金融作用越來越重要。世界各國金融公司爲了追趕風險投資公司培養的美國“硅谷”的創新生態界，正在加快步伐。因此，以房子和土地爲擔保、借錢賺取利息，以此作爲最大收益來源的韓國金融產業脫胎換骨的呼聲越來越高。



城市國家新加坡在東盟六個主要國家的全體風險投資額中佔70%以上。早就認識到培養初創企業重要性的新加坡銀行，即使是創業不到兩年的企業，只要有與衆不同的創意，也會欣然貸款超過1億韓元。開發新加坡市中心“垂直智能農場”的創新企業等，正是在這種支援下誕生的。



因此，不僅是中國、東南亞、中東，就連多數韓國初創企業也把根據地轉移到了新加坡。被稱爲“第二個Deep seek”的中國人工智能企業Manus去年把總公司從中國遷至新加坡後，擴大了規模，最近被臉書和“電報”的運營公司元宇宙認可並以數萬億韓元進行了收購。



在競爭國金融公司投資尖端產業和企業的未來時，韓國金融圈尤其是銀行仍然依賴於住宅擔保貸款。韓國國內銀行的韓元貸款中，住宅擔保貸款的比重爲31%，反而比一年前有所增加。自1997年國際貨幣基金組織外匯危機以後，鑑於過度向企業貸款成爲問題，依靠安全的房地產擔保貸款的“摸着地游泳”的營業慣例，至今已有30年，仍然沒有擺脫。連風險資本投資本職工作的風險資本也找到了成名的創業公司，正在致力於回收資金而不是擴大投資。很難再期待Toss、外賣民族等獨角獸企業的登場。



如果金融資源被過度束縛在不創造附加價值的房地產上，國家經濟的活力自然會下降。這就是韓國的潛在增長率每5年下降1個百分點、現在下降到2%以下的代表性原因。韓國的金融圈現在也應該主導進行創新金融，讓被困在房子和土地上的國民的資金流向人工智能、半導體等未來成長產業。

