去年12月31日，爲迎接丙午年新年，首爾市內主要區域街道上擠滿了市民。不僅是作爲撞鍾活動舉辦地、市民常去的鍾路區普信閣，蠶室和弘大附近也因人潮而熙攘。市民們參與時隔兩年重啓的迎新活動，各自許下新年願望，迎接2026年的到來。當天晚上11時40分許，首爾松坡區石村湖附近，爲觀看將于1日0時開始的煙花表演，市民擠滿了街道。人行道上滿滿的人潮，壹度使得市民可能被擠到車道上。壹對帶著新生兒的夫婦爲了通行，高高舉起雙手，以防孩子與人群碰撞。弘大附近也因前來迎新的年輕人而熱鬧非凡。當天晚上11時許，在弘大藝術街的壹處人行橫道上，出現了車輛與人流混雜的危險場面。據首爾實時城市數據顯示，當天蠶室壹帶聚集了最多約7.4萬人。弘大附近也聚集了7.6萬人迎接新年。在普信閣，聚集了約3萬人觀看撞鍾活動。因市民停下腳步拍照，部分路段出現通行擁堵和瓶頸現象。首爾各處雖人頭攢動，但未發生重大安全事故。1日上午，濟州城山日出峰、江原道江陵正東津等地分別聚集了約2萬人和11萬人，觀賞新年首個日出。據各地方政府統計，全國日出觀賞勝地共聚集了100余萬人迎接新年首個日出，其中江陵壹帶30萬人，海雲台海水浴場等釜山壹帶約13萬人，蔚山根絕岬10萬人。受去年全南務安濟州航空事故及“12•3緊急戒嚴令”事態影響，迎新活動曾遭取消，因此在今年的活動中，市民們表達了對于新年的更大期待。從忠北忠州來到蠶室的奇雲燦（18歲）表示：“爲了以特別的方式度過成人的第壹個瞬間，並與朋友留下珍貴回憶而來到首爾。”與奇某壹同前來的柳明煥（18歲）表示：“夢想成爲壹名能救助身處危險之人、讓民衆安心的消防員。我將許願，希望能朝著這個夢想前進。”等待普信閣撞鍾活動的尹泰俊（34歲）與崔珠媛（29歲）夫婦表示：“結婚進入第二年，我們決心在新年要孩子。個人而言，2025年經曆了壹些困難，希望2026年能有更多好事發生。”田南赫記者、李基旭記者 forward@donga.com、71wook@donga.com