塞西尼亞，今年K聯賽史上首超年薪20億韓元

大邱隊的外籍球員塞西尼亞（36歲，巴西）成爲韓國職業足球K聯賽曆史上首位年薪突破20億韓元的球員。韓國職業足球聯盟于30日公布了K1聯賽（甲級）11支球隊和K2聯賽（乙級）14支球隊球員的2025年年薪支出情況。年薪基于實際支付額，包括基本工資以及出場、獲勝等各種津貼。不僅包括K聯賽，韓國足協杯和亞洲足球聯合會俱樂部賽事等支付的金額也全部包含在內。塞西尼亞今年獲得21億韓元，位居K聯賽總年薪榜首。聯盟自2013年起開始公布球員年薪情況，這是K聯賽首次出現年薪超過20億韓元的球員。塞西尼亞去年以17.3億韓元位列第二，僅次于首爾FC的林加德（33歲，英格蘭，18.2億韓元）。塞西尼亞繼2020年、2021年、2023年之後，第四次成爲K聯賽“年薪王”。林加德今年以19.5億韓元位居塞西尼亞之後，排名第二。韓國籍球員中年薪最高的是獲得15.9億韓元的全北現代球員李昇右（27歲）。在所有球員中，他位列塞西尼亞和林加德之後，排名第三。去年以13.5億韓元位列國內球員第四的李昇右，憑借對球隊奪得K1聯賽和韓國足協杯冠軍的貢獻，升至國內球員第壹。蔚山現代的金英權（35歲）和趙賢右（34歲）分別以14.8億韓元和14.6億韓元年薪位列國內球員第二和第三。在球隊年薪總額方面，蔚山現代以206.4858億韓元的支出位居榜首。全北現代以201.4141億韓元位列第二。除“軍旅球隊”金泉尚武外，在K1聯賽的11支球隊中，年薪總額最少的球隊是支出70.9353億韓元的安養FC。金正勛記者 hun@donga.com