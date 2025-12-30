特檢組：“倚仗總統搞垮國家”……不應該再次出現的“V0”第一夫人



29日，金建希特檢組發表了爲期180天的調查結果。特檢組的結論是，金建希行使相當於總統的影響力、介入了國政和選舉，並指出，“大韓民國的公共系統嚴重崩塌”。特檢組認爲，雖然金建希因涉嫌操縱德意志汽車股價和牽涉明太均介入公推等嫌疑被列入調查範圍，但每次都回避處罰，並以提供公職等爲誘餌收受3.7億多韓元財物，是依仗丈夫尹錫悅總統行使權力的結果。



特檢組特別指出：“金建希經常擔任只有在歷史書上才能看到的現代版賣官賣職。”從提供金錢的一些案件相關人員的陳述中，如實地確認了被稱爲“V0（零號大人物）”的金建希的權勢。特檢組透露，這些人一致表示：“我們都認爲，只有向金建希請託才能幫助如願以償，所以把她當作了請託渠道。”特檢組的調查結果顯示，這些人向金建希提出的請求，最終都實現了。統一教和徐熙建設等拿着名牌包和項鍊去找金建希，是沒有錯的選擇。



沒有時任總統尹錫悅的幫助，沒有任何公共地位的金建希不可能介入公職人事等，這是常識。在向金建希進行人事請託的過程中，尹錫悅很難不介入。據說，如果尹錫悅知道金建希收受錢財的事實，就可以適用受賄罪，但尹錫悅在特檢組調查中否認說“完全不知道”。特檢組已經將這一部分疑案移交警察廳國家調查本部，因此必須進行追加調查。



尹錫悅的親信們庇護金建希的情況也通過特檢組調查浮出水面。特檢組表示，金建希干預總統官邸工程企業的選擇過程，總統職務接管委員會高層負責人介入其中。特檢組還捕捉到了金建希通過法務部長等聽取有關自己操縱德意志汽車股價疑惑、收受迪奧包疑惑的調查情況報告的線索。這些都是需要通過追加調查查明詳細真相。此外，特檢組因時間不足等原因未能解決的疑惑也很多。楊平高速公路路線變更疑惑、前海軍陸戰隊1師團長林成根的求情遊說疑惑等，就是代表性的例子。樁樁件件都與金建希干預國政直接相關，必須查明真相。

