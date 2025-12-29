特檢結束爲期180天的調查後，起訴金建希“賣官賣職”等10項嫌疑

金建希特檢組（特別檢察官閔中基）29日結束爲期180天的調查。此前，隨着內亂特檢和蔡上等兵特檢分別於本月15日和上月28日結束調查，有關前總統尹錫悅的“三大特檢”調查將全部落下帷幕。金建希特檢組將於29日上午10點在特檢辦公室所在的首爾鍾路區KT光化門大廈西座發表最終調查結果。7月2日舉行揭牌儀式成立的特檢組在7月21日向金建希和尹錫悅通報出席，從調查初期開始就展開了高強度的行動。金建希8月6日首次出席特檢組接受調查，不到一週就被拘留。此後，隨着8月29日移交審判，憲政史上首次出現了前第一夫人被拘留起訴的記錄。特檢組表示，儘管金建希在調查過程中否認嫌疑，但特檢組已掌握了多數物證和相關人員的陳述。金建希首次被起訴的嫌疑有德國汽車股價造假、政治掮客明泰均介入公推疑雲、建真法師全聖培和統一教請託疑雲等。此後，調查擴大到了與公職、利權請託相關的所謂“賣官賣職”疑惑。特檢組表示，已經確認金建希從徐熙建設會長李鳳冠處收受梵克雅寶項鍊、從前國家教育委員長李培鎔處收受金龜等多件高價物品的情況。特檢組認爲，金建希共涉嫌10項罪名，犯罪收益超過13億韓元，計劃追繳3.7億韓元。尹錫悅也因涉嫌從明某處無償接受輿論調查而被起訴，正在接受審判。但是，三富土建股價造假、楊平高速公路開發特惠、被稱爲金建希“管家”的金藝成相關疑惑等部分案件尚未得出結論。特檢計劃將調查記錄全部移交給警察廳國家調查本部，繼續進行追加調查。孫俊英記者、高道藝記者 hand@donga.com、yeah@donga.com