28日下午，首爾鍾路區光化門廣場壹帶，市民們絡繹不絕前來觀看投影在光化門外牆的媒體展示。牽著孩子的家庭和拍照留念的外國遊客們對華麗的展示發出驚歎的情景也引人注目。部分遊客在媒體立面影像放映結束後仍未離開，等待下壹場放映。首爾市當天公布，“自12日開幕的2025首爾之光光化門活動，至25日累計觀衆已突破197萬人次。”這壹規模是去年爲期24天的整個活動累計觀衆數（75萬人次）的兩倍多。觀衆增長的背景歸因于“市中心便捷性”和“夜間滯留型內容”。分析認爲，這是下班後或周末晚上無需單獨預約即可享受的免費展覽，並且能以光化門這壹象征性空間爲舞台欣賞大型媒體藝術，因此獲得了良好反響。今年首爾之光光化門活動，以利用光化門外牆的媒體立面秀爲核心，重點推出將韓國傳統美感進行現代重新诠釋的“K-媒體藝術”內容。參與媒體立面創作的有世界級媒體藝術家道格•艾特肯，以及TZUSOO、Aplan-Company、The First Gate等國內外藝術家。影像投射在宛如大型屏幕的光化門外牆上，也時常可見觀衆長時間駐足欣賞的場景。隨著奈飛動畫片《K-POP獵魔女團》在全球熱播，以丹青結構和《日月五峰圖》等傳統文化爲靈感的燈光造型也備受關注。首爾市解釋稱，用現代媒體技術實現傳統元素的內容通過照片和視頻擴散，正通過油管和照片牆等社交媒體與海外用戶分享。活動的高潮是31日舉行的新年倒計時。首爾市計劃利用光化門壹帶戶外廣告物自由標示區域內設置的各種數字標牌，同步播放大規模的倒計時媒體藝術。包括設在東亞媒體中心的韓國最大規模媒體標牌“Lux”在內，世宗館、韓國曆史博物館、KT總部大樓、壹民美術館等共9座建築的媒體標牌將參與其中。這是壹種將城市建築用作單壹屏幕的方式。倒計時活動將從31日晚10時50分持續至次日即明年1月1日0時30分。屆時將舉行融合國樂與媒體藝術的演出、對韓服進行現代诠釋的時裝秀以及藝術家表演，在新年第壹天零時，將伴隨新年祝福信息播放媒體藝術。首爾市爲應對可能湧入的大規模人流，將在主要動線及人行橫道等預計擁擠地點部署50名安全管理人員，並啓動與警察、消防、醫療機構的合作體系。同時將運營綜合狀況室，以應對緊急情況。宋振浩記者 jino@donga.com