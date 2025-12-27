迎來退休的“賽馬總統”，您真的辛苦了



“朴泰宗騎手（60歲）是用身體證明了韓國賽馬可以因壹個人而被銘記的人物。”



與朴騎手共同准備“退休紀念賽”的李信宇調教師在社會化網絡服務上留下了這樣的贊辭。朴泰宗騎手于21日在京畿道果川市“首爾賽馬公園”舉行的第6場比賽後正式退休。朴騎手策騎的“奇迹短襪”直到最後壹個彎道都保持領先，最終以第2名沖過終點。李調教師寫道：“如果像電影壹樣，最後壹幕以勝利收場就好了，但人生不可能總是如電影般圓滿。所以這個結果反而更顯真實。”



朴泰宗爲韓國賽馬留下的紀錄堪稱超現實。朴騎手總共參加了16016場比賽，其中獲勝2249場。在韓國賽馬103年的曆史上，沒有人比他贏得更多勝利。與此前的最多勝紀錄（722勝）相比，其獲勝次數也超過三倍之多。因此他獲得了“賽馬總統”的綽號。



當然，他的征途絕非壹帆風順。除了頭部和手臂，他全身的骨頭幾乎都至少骨折過壹次。僅長期住院就超過10次。1999年墮馬事故中，因馬匹踩踏其腰部，導致脊椎壓縮性骨折，他不得不住院治療10個月。朴騎手在2017年接受《東亞日報》采訪時曾笑道：“來探病的粉絲們說，‘本以爲肯定去世了，先去太平間找沒找到，才來了病房。’”



其實，朴騎手當初想開的不是馬，而是挖掘機。出身忠清北道鎮川郡的朴騎手高中畢業後來到首爾，在姨父姨母于首爾麻浦區經營的蔬菜店幫忙。下班後，他去重型機械學院學習挖掘機駕駛。他曾前往江原道春川市參加挖掘機駕照考試，卻連駕駛座都沒能坐上就返回了。原因是距離允許報考的年齡還差幾個月。由于父母晚了壹年爲其申報出生，其“戶籍年齡”比實際年齡小。他無可奈何，只能等待下壹次機會。



那時，姨父看到韓國馬事會麻浦支點張貼的騎手招募公告，便鼓勵侄子挑戰。身高不足150厘米的朴騎手表示：“當時都不知道有騎手這個職業，但聽說個子矮會受到優待，就被吸引了。”經過兩次嘗試，他于1987年獲得了騎手執照。此後39年間，他每天堅持晚上9點前睡覺，淩晨4點30分起床。上班時間永遠是清晨5點30分。這也是賽馬界人士稱他爲“康德”（指其規律如康德）的原因。



又豈止是朴泰宗呢？生活或許就是這樣：做著兒時未曾想象的工作，時而跌倒、倒下，但仍日複壹日地堅持，直到某天將位置讓予他人。古羅馬哲學家盧修斯•安奈烏斯•塞內卡曾說：“學會生活需要壹生，學會死亡也需要壹生。”所以，或許完賽本身就是最偉大的紀錄。謹向今年迎來退休的所有人士的未來致以掌聲。真的，太，辛苦了。

