美國將利用人工智能全面調查社交媒體記錄，有可能擴大到短期遊客

美國特朗普政府表示，以短期訪客爲對象申請旅遊許可電子系統（ESTA）時，將要求義務性提交最近5年的社交媒體記錄，因此，在實際審查過程中使用基於人工智能的分析程序的可能性正在增大。美國國土安全部下屬的海關和邊境保衛局當地時間10日公佈了加強旅遊許可電子系統申請程序的方針。申請者必須提交最近5年間使用的社交媒體賬號信息。海關和邊境保護局還表示，根據需要，還可以要求提交最近5年間使用的電話號碼、最近10年的電子郵件地址、家庭成員個人信息、臉部和指紋、DNA及虹膜等生物信息。以外國留學生爲對象，已經出現了用人工智能分析社交媒體記錄並取消簽證的事例。因爲美國國務院在3月初正式使用了基於人工智能的“捕獲並撤銷簽證”程序。該項目對留學生的社交媒體活動進行全面調查，篩選出贊同巴勒斯坦武裝團體哈馬斯或具有反猶太主義傾向的事例。據美國國務院透露，通過這一程序，約一個月內取消了300多人的簽證。專家們認爲，鑑於難以對龐大的個人信息進行個別研究，基於人工智能的項目很有可能超越外國留學生審查，擴大到入境審查。首爾女子大學信息保護系教授金明珠（音）預計：“考慮到特朗普政府強調國家安全問題的政策基調，以留學生爲對象運營的基於人工智能的項目，今後難以排除擴大到短期訪客的可能性。”由此，有人指出，在簽證審查過程中，需要完善程序。嘉泉大學法學系教授崔京鎮（音）強調：“如果過度依賴自動化的人工智能判斷，可能會發生問題。簽證一旦被拒絕，實際上很難恢復，因此應該同時保障對拒絕理由的說明和錯誤可能性的說明、要求再審的程序。”歐盟爲了不讓人工智能判斷完全交給機器，從制度上進行了控制。人工智能法案將對生物識別、移居、司法、聘用等基本權利產生重大影響的人工智能歸爲“高風險人工智能”，通過指定監督者和記錄日誌的義務，明確規定了人類的管理責任。崔孝貞記者 hyoehyoe22@donga.com