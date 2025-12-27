《柏青哥》作者李敏真共同主辦紐約市長就職典禮

將于明年1月1日起領導美國最大城市紐約四年的印度裔穆斯林佐蘭•馬姆達尼市長當選人（34歲•照片），已任命以小說《柏青哥》聞名的韓裔美國人李敏真作家（57歲）爲其就職委員會委員。馬姆達尼當選人的紐約市長交接委員會于25日（當地時間）公布了包括李作家在內的48名就職委員會委員名單。其中不乏因電視劇《欲望都市》而聞名的演員辛西娅•尼克松、《憤怒的公牛》演員約翰•特托羅等衆多文化、藝術界人士。交接委員會方面表示：“這48名紐約市民擁有創造力、領導力和多彩的人生經驗”，期待他們能爲新任市長的工作提供諸多幫助馬姆達尼當選人定于美國東部時間1日中午1時（韓國時間2日淩晨2時）在曼哈頓紐約市政廳前進行就職宣誓。包括李作家在內的就職委員會委員們將共同主辦該儀式。李敏真于1968年出生于首爾，1976年隨家人移民紐約。她畢業于耶魯大學曆史系和喬治城大學法學院。與壹位日裔美國人丈夫結婚，並于2007年起在日本居住了數年。其間她獲得了描繪在日朝鮮人家庭生活的小說《柏青哥》的創作靈感。當時，她采訪了衆多在日朝鮮人，取材自日本殖民時期至1980年代的韓國近現代史。2017年出版的《柏青哥》被選爲當年《紐約時報》年度圖書，近期也被改編爲蘋果TV+劇集，引起巨大反響。她的第壹部長篇小說《免費食物獻給百萬富翁》（2007年）也以在韓裔移民家庭長大的青年爲主人公。李作家壹直積極發聲反對美國國內的亞裔仇恨。她在2021年3月爲《紐約時報》撰寫的專欄文章中批評了美國社會對移民的歧視，寫道“許多人因自身無法改變的特質而遭受蔑視和排斥”。分析認爲，她長期以來關注少數族裔、移民問題，這與自稱“民主社會主義者”的馬姆達尼當選人有許多契合點。馬姆達尼當選人通過“負擔得起的紐約（Affordable NY）”的口號，提出了凍結公共住房租金、提供免費巴士及免費托育、引入公共食品商店等政策。林賢錫 lhs@donga.com