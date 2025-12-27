金正恩視察軍工廠要求擴大導彈生産能力

朝鮮中央通訊社26日報道稱，朝鮮國務委員會委員長金正恩視察了軍工廠，指示擴大導彈及炮彈生産能力並實現軍需工業設施現代化。繼公開搭載核武器的戰略核潛艇（SSBN）之後，金正恩持續開展軍事活動，預計在明年初即將召開的第九次黨代會之前，朝鮮半島緊張局勢將進壹步加劇。金正恩視察了重要軍需工業企業，聽取了今年導彈及炮彈生産部門的業績和第四季度生産情況彙報，並“命令全面擴大生産能力”。金正恩在此次視察中強調：“在增強戰爭遏制力方面，導彈及炮彈生産部門占據最重要的位置”，“必須做好萬全准備，無條件接受並將堅決貫徹黨的第九次代表大會提出的現代化及生産計劃目標。”他還表示：“爲滿足我軍導彈及炮兵武力未來的需求，必須按計劃建設好黨的第九次代表大會將要決定新建的軍需工業企業。”與前壹天相同，朝鮮仍未公布金正恩視察軍工廠的具體時間或地點。不過，從公開的照片推測，可能爲火星系列（KN）導彈生産工廠和多聯裝火箭炮（MLRS）240毫米放射炮彈生産工廠。分析認爲，此舉同時展示了射程覆蓋韓國的火星系列導彈和放射炮彈，意在同時向韓國發出威脅信號，並暗示未來可能在考慮烏克蘭戰爭的情況下向俄羅斯提供炮彈支援。此外，朝鮮中央通訊社報道稱，曾負責2018、2019年兩次韓朝首腦會談及兩次朝美首腦會談禮賓工作的朝鮮國務委員會部長金昌善去世。金昌善在金正恩執政後，曾擔任統籌朝鮮最高領導人及其家屬禮賓等事務的書記室長，被稱爲金正恩的“管家”。申나리 journari@donga.com