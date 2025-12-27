韓國與菲律賓簽署出口2艘護衛艦合約

（第5版）韓國防衛事業廳26日宣布，韓國與菲律賓簽署了壹份價值6億美元的2艘護衛艦出口合同。此次合同是菲律賓海軍現代化二期護衛艦項目的壹部分。HD現代重工業將建造2艘3200噸級最新型護衛艦，並于2029年之前交付菲律賓海軍。出口金額爲5.78億美元（約合8400億韓元）。防衛事業廳表示：“這是政府積極推銷外交與軍工企業技術實力及努力凝聚而成的碩果”，“特別是10月在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）會議期間召開的韓菲首腦會談，其關于持續推動防務合作的承諾爲項目推進提供了動力。”此前，菲律賓已于2016年在壹期護衛艦項目中決定引進由HD現代重工業建造的2艘護衛艦（何塞•黎刹級•2600噸）。防衛事業廳說明稱，這2艘艦已分別于2020年和2021年交付，現正作爲菲律賓海上作戰的主力活躍執行任務。菲律賓還曾在2021年與HD現代重工業簽署引進2艘巡邏艦的合同，2022年簽署引進6艘遠海巡邏艦的合同，總計10艘艦艇。此外，菲律賓先後于2014年和今年分兩次決定引進24架韓國産FA-50輕型攻擊機，實際上已將韓國産武器作爲其軍隊主力裝備。防衛事業廳廳長李庸澈表示：“此次護衛艦二期項目合同的簽署，象征著菲律賓政府對韓國軍工産業始終不變的信任”，“計劃未來將把防務合作擴大到導彈武器及太空等領域。”尹相虎 ysh1005@donga.com