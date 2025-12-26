“組建大人物線路”“安排了想要的檢察官”……究竟想操控到什麼程度?



據悉，統一教爲了韓日海底隧道建設等夙願事業，要組建包括政界和學界的“大人物線路”，並推進了有組織的遊說。在距離第20屆總統選舉還有5個月的2021年10月，統一教幹部們表示，應該把票集中投給將韓日海底隧道立法、政策化的總統或道知事，甚至制定了召集72個市郡區各150名可以進行拉票活動的統一教徒等具體路線圖。據說，他們還組建了韓日隧道研究會等下屬團體，向朝野政黨總統競選團隊發送政策提案，並與政界人士進行了接觸。



當時統一教以政界爲對象進行的遊說還不止於此。新政府上臺後，統一教還瞄準了駐美、駐日大使職位和國會議員的公推權。在統一教主要幹部會議上，前統一教世界本部長尹永浩（音）等人提出了上述計劃，並表示：“應該加入青瓦臺幕僚團。”據說，他還表示：“有可能在2027年挑戰總統寶座。”尹永浩在安排朝野總統候選人會見美國重量級政界人士的場合中表示：“只有幫助處理（費用問題），關係纔會牢固。這是上保險。”宗教團體幹部怎麼會說出這樣的話，真是令人驚詫。



檢察機關也是統一教的拉攏對象。警方拿到的統一教總裁韓鶴子2017年的一份報告文件中寫道：“我們希望的一名檢察官被安排到了（首爾）東部地方檢察廳。準備工作持續了8個月。”據說，一名統一教幹部還說：“爲了接待東部地方檢察廳的人，度過了忙碌的中秋節。”當時，統一教就與教團發生財產糾紛的韓鶴子之子處理首爾黃金地段的統一教股份爲由，以貪污嫌疑向首爾東部地方檢察廳告發了韓鶴子。這一情節顯示，統一教曾對檢察機關進行遊說，以推動調查向對自己有利的方向進行。



統一教全方位的遊說表明，爲了自己的利益，可以把政界視爲收買對象，甚至把檢察機關也拉到自己一邊的傲慢。到底想操控到什麼程度？統一教雖然主張這是尹永浩個人的越軌行爲，但教裏向韓鶴子報告的文件已經發現，動員下屬團體等教團層面的組織性干預政治的證據陸續浮出水面，被懷疑與統一教有牽連的政界人士也在持續增加。朝野政黨就統一教特檢達成協議後，後續協商仍處於停滯狀態。應該迅速進行沒有禁區的調查。

