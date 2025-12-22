朝鮮黑客轉向大型目標 今年盜取虛擬資産約3萬億韓元

據美國區塊鏈分析企業鏈分析公司21日發布的報告顯示，與朝鮮（北韓）關聯的黑客組織竊取虛擬資産的方式正從以往的無差別攻擊方式，轉向集中攻擊特定目標的方式演變。報告指出，與朝鮮關聯的黑客組織今年竊取的虛擬資産規模約達20.2億美元（約合3萬億韓元）。鏈分析公司表示：“這壹數字較去年損失金額增長51%，是朝鮮迄今爲止加密貨幣竊取規模最高的壹年。”值得注意的是，與朝鮮關聯的組織試圖竊取虛擬加密貨幣的總次數反而有所減少。報告顯示，今年朝鮮的黑客攻擊嘗試次數較去年同期下降74%。朝鮮關聯組織正在減少攻擊次數，同時將目光轉向那些壹旦成功便能竊取巨額虛擬資産的“大型目標”。事實上，以往主要瞄准安全薄弱的“去中心化金融（DeFi）”的朝鮮，今年以來開始攻擊Upbit和Bybit等“中心化交易所（CEX）”等核心基礎設施。此外，朝鮮關聯組織將竊取的虛擬加密貨幣分割成50萬美元（約合7.4億韓元）以下的小額，轉移至多個錢包地址。這是爲規避交易所對大額交易的監控和偵查機構的監視網，同時使資金流向難以被追溯的策略。此類首次資金清洗通常在成功竊取虛擬貨幣後約45天左右完成。黑客在得手後潛伏壹段時間，待監視松懈時再悄然進行清洗。鏈分析公司指出：“朝鮮在減少攻擊次數的同時卻能造成更大損失，這表明其黑客能力正日益精進。有必要更准確地掌握朝鮮特有的資金清洗模式。”朴鍾敏記者 blick@donga.com