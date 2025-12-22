27年來的最高匯率……國民年金可能會進行“外匯對衝”

距離今年外匯市場閉市日（12月30日）還有6個交易日，預計年平均匯率將創下外匯危機後28年來的最高水平。據悉，政府爲了遏制這種高匯率趨勢，決定在剩餘時間裏最大限度地保衛年底匯率收盤價。隨着國民年金的大規模外匯對衝，出口企業是否參與防禦戰將決定年底收盤價匯率。據韓國銀行21日統計，從年初起到12月19日爲止，韓元兌美元的平均匯率爲1421.16韓元。這比1998年外匯危機後的平均匯率（1394.97韓元）高出26.19韓元。19日一週交易收盤價爲1476.3韓元，如果最近匯率趨勢持續下去，今年年均匯率幾乎可以確定會穩定在1420韓元左右。政府和韓國銀行上週甚至放寬對外匯健全性的限制，提出了向市場提供美元的方案，但市場反應並不理想。19日小幅下降的匯率爲1478.0，在20日夜間交易結束（以早晨2時爲準）後，再次呈現漲勢。政府爲了遏制市場對匯率上升的期待，預計在今年外匯市場閉市之前會全力以赴。特別是年底匯率收盤將對美元敏感的企業和金融機構的負債比率等財務健全性產生重大影響，而且對明年上半年（1月-6月）的匯率和物價的方向性也會產生相當大的影響。去年12月30日，韓元兌美元的匯率以1472.5韓元收盤，這是自1997年底（1695.0韓元）以後27年來的最高值，引發了市場的擔憂。由此，預計國民年金將利用與韓銀的外匯互換，進行大規模的外匯對衝。外匯互換協議以投資時需要美元的國民年金將韓元交給韓國銀行，拿走美元的方式啓動。因此，不會在外匯市場直接買入，可以減少美元需求。韓國政府上月末成立包括國民年金在內的“四方協議體”，正式推進匯率穩定對策。國民年金和韓國銀行本月16日決定將650億美元規模的外匯互換合同延長一年至明年年底。韓國銀行國際局長尹京洙19日表示：“國民年金和外匯互換部分已經重新啓動屬實。國民年金靈活地進行外匯對衝，預計隨之而來的互換量將會增加。”分析認爲，由於政府的壓力，本週出口企業持有的美元將投放市場。18日，總統室政策室長金容範召集國內7大企業負責人召開緊急匯率座談會，囑咐他們迅速拋售美元。李昊記者、洪錫鎬記者 number2@donga.com、will@donga.com