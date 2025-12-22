柬埔寨“韓國專案組”解救壹名韓國公民並抓獲26名嫌疑人

警方通過派遣至柬埔寨當地的“韓國專案組”與當地警方的協作行動，在位于越柬邊境蒙多基裏省的壹處網絡詐騙窩點，成功解救出壹名被拘禁的韓國公民，並抓獲26名韓國籍犯罪嫌疑人。警察廳于21日表示，通過此次聯合行動，成功解救出壹名被囚禁在該犯罪窩點的20多歲男性。這是自上個月韓國與柬埔寨聯合調查組“韓國專案組”成立以來，兩國警方攜手展開的第三次行動。案件始于本月2日，通過失蹤報案獲悉有韓國人被非法拘禁的情況。警方立即緊急派遣專案組的4名警員前往現場，對該窩點的規模、警衛部署及預計逃跑路線等進行了精密分析。但解救行動進行得非常慎重，因爲該窩點距離越南邊境僅50米，且出入口多達3個，稍有不慎，組織成員便可能越過邊境逃逸。爲此，警方綜合了國家情報院等機構的國內外情報，在仔細掌握進入路徑和內部結構的同時，與柬埔寨蒙多基裏省地方警察廳合作，嚴密監控窩點周邊，制定了詳細的行動計劃。原定于20日進行的行動，鑒于現場的緊迫情況，于18日突然提前。在發現窩點警衛正准備逃跑的迹象後，專案組立即投入40余名當地警力封鎖了逃跑路線。隨後，包含韓國警察在內的聯合小組進入窩點內部，成功完成人員解救和嫌疑人抓捕。韓國總統李在明在社交平台X（原推特）上就此次聯合行動表示：“向在陌生土地上，冒著危險和惡劣條件完成任務的所有警員致以深切感謝。”他同時強調：“今後，爲根除以網絡詐騙和電話詐騙爲首的國際有組織犯罪，將進壹步加強與各國執法機構的協作。”權九龍記者 9dragon@donga.com