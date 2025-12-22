美國務卿魯比奧舉行年終記者會展現風度，兩小時互動獲媒體關注

古巴裔移民二代、美國國務卿馬克•魯比奧（照片）于19日面向國內外記者團舉行的約兩小時年終記者會成爲話題。其認真傾聽記者尖銳提問的態度，以及用西班牙語和英語交替長時間回答各類問題的表現，獲得主流媒體評價稱，這與對主流媒體懷有敵意的唐納德•特朗普總統及其第二任期政府其他高級官員形成了鮮明對比。當天，魯比奧國務卿在大約兩小時內接受了46名記者的提問。部分記者用西班牙語向他提問。對此，他先用西班牙語回答，然後再用英語複述解釋，展現了親切姿態。魯比奧國務卿就同日舉行的俄羅斯總統弗拉基米爾•普京年終記者會的消息開玩笑說“普京總統是想掩蓋我的信息”。他還向普京總統、俄羅斯外交部長謝爾蓋•拉夫羅夫致以“聖誕快樂”的問候。當天，他對任何提問都未以指責該記者或其所屬媒體“存在偏見”或“散布虛假信息”的方式作出回應。這與對主流媒體懷有敵意的特朗普總統在面對棘手提問時常以“虛假信息”爲由攻擊記者及其所屬媒體的做法形成對比。《紐約時報》評價稱：“魯比奧國務卿涉及從加沙地帶到日本、巴基斯坦等廣泛議題的發言，以及其在持續指責和侮辱記者的政府中（難得壹見的）彬彬有禮姿態，均值得關注。”不過，魯比奧國務卿回避了“特朗普總統是否會與委內瑞拉總統尼古拉斯•馬杜羅會面”、“是否承認俄羅斯在烏克蘭戰爭後占領的領土爲俄羅斯領土”等敏感提問。魯比奧國務卿于2010年進入參議院，主要在外交委員會活動。他曾是共和黨內反特朗普人士，但在去年大選中支持特朗普總統。他與副總統J•D•萬斯壹同被列爲2028年大選的共和黨候選人。金允珍記者 kyj@donga.com