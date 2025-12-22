韓美將于明年同步協商核潛艇、鈾濃縮及再處理問題

韓國國家安保室室長魏聖洛將于22日訪問日本東京，與日本外相茂木敏充舉行會談。據韓國總統室21日消息，魏聖洛室長將于22日與茂木敏充外相共進午餐並舉行會談。由于魏室長此前已表明將在明年外交安全優先議題中納入韓朝關系，預計雙方協調對朝政策將成爲主要議題。魏聖洛室長此前訪問了加拿大渥太華，旨在支持韓國企業獲取規模最高達60萬億韓元的加拿大潛艇項目訂單。這是加拿大海軍爲替代1998年從英國海軍引進的4艘2400噸級維多利亞級潛艇，而推進的引進12艘3000噸級潛艇的大型項目。另據悉，魏聖洛室長于16日至17日（當地時間）訪問美國華盛頓，雙方商定從明年起同步推進與韓國建造核動力潛艇、鈾濃縮及乏燃料再處理等相關的協商。訪美期間，魏室長會見了美國國務卿兼國家安全事務助理馬克•魯比奧、能源部長克裏斯•賴特等人。魏室長表示，就韓國建造核潛艇事宜，已與美國方面達成共識，將基于美國《原子能法》第91條——該條款允許美國總統批准軍用核材料轉移——推動韓美簽訂單獨協定。這意味著，韓國爲建造核潛艇，可能不選擇修訂《韓美原子能協定》，而是像澳大利亞那樣推進制定針對核潛艇的單獨協定，美方對此表示理解。根據韓美上月發布的關稅及安全領域《聯合事實清單》（joint factsheet），美國已同意批准韓國建造核潛艇，並支持韓國獲取鈾濃縮及乏燃料再處理權限。尹多彬記者、華盛頓=申振宇記者 empty@donga.com、niceshin@donga.com