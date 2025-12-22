“金融界的腐敗內部圈子”……要警惕“官治的回潮”



李在明總統19日在金融委員會、金融監督院等業務報告中提到了金融控股支配結構問題，並指出：“放任不管，因此出現了腐敗的‘內部圈子’，由少數人隨意輪流行使支配權。好像是擔任會長後擔任銀行行長，來來回回做10年、20年。”對此，金融監督院表示，將通過支配結構改善專班在下個月之前出臺立法改善課題。



首席執行官應該“自行連任”，應該進行牽制的董事會只起到“舉手表決”的作用，人們稱這是金融公司的長期慣例。2000年代初期轉換金融控股體制後，會長連任是基本，連任三屆的情況並不少見。一旦成爲會長，理事會就會由自己人組成，挖“戰壕”，排除競爭勢力，構築“陣地”，長期執政。很多人指出，隨着內部監視和牽制不啓動，保身主義蔓延，損害了企業競爭力。



最近，在選拔主要金融控股會長過程中，也反覆出現了“黑暗人選”的爭議。最近確定會長連任的新韓金融控股公司和試圖連任的友利金融控股公司在選拔過程中沒有公開外部候選人，因此不透明性成爲了問題。確定由現會長連任的BNK金融控股公司，實際登記候選人的時間只有4天，引發了“快速人選”的爭議。金融監督院雖然在兩年前制定了“金融控股、銀行支配結構模範慣例”，但痼疾並未得到解決。



雖然需要改善金融公司支配結構，但也要警惕國家過度介入民間企業經營的“官治”。尹錫悅政府時期也強調銀行的公共性和支配結構先進化，強烈壓迫金融公司，並表示“期待明智的判斷”，令金融控股會長們放棄了連任。但隨後，卻是由大選團隊、官僚出身填補了這個空缺。最近金融監督院正在討論的國民年金直接向金融控股公司推薦社外理事的方案，也可以解讀爲政府動員國民年金介入銀行經營的意圖，因此要慎重。



銀行等沒有特定控股股東的“所有權分散企業”，雖然是民營公司，但公共性很強，因此確立公正透明的治理很重要。必須摸索在不損害董事會獨立性和市場信任的同時，改善支配結構的方案。現在應該打破“內部卡特爾”"和“外部降落傘”兩極分化的慣例。

